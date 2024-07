Oglasila se Zaharova: SAD potiče mržnju prema političkim protivnicima

Podijeli :

Alexander NEMENOV / AFP

Glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Maria Zaharova nakon pokušaja atentata na bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa izjavila je da Washington potiče njegovanje mržnje prema svojim političkim protivnicima.

“Prije dva mjeseca ukazivala sam na činjenicu da SAD doslovno potiče mržnju prema političkim protivnicima i dala primjere američke tradicije pokušaja i atentata na predsjednike i predsjedničke kandidate”, napisala je na Telegramu Zaharova citirajući svoj post o povijesti pokušaja atentata na američke političare.

U subotu je, podsjetimo, došlo do pucnjave na Trumpovom skupu u Pennsylvaniji. Trump je u pucnjavi ranjen. Prema posljednjim informacijama, on je na sigurnom, ozljeda je lakša – metak mu je probio desno uho. Strijelca su ubili pripadnici američke tajne službe, zadužene za zaštitu državnog vrha. Associated Press je izvijestio da vlasti istražuju incident kao pokušaj atentata na Trumpa.

U pucnjavi je, prema dosad potvrđenim informacijama, jedna osoba ubijena, a dvije su ranjene. Republikanski nacionalni odbor naglasio je da njegova konvencija u Milwaukeeju, koja je trebala biti otvorena u ponedjeljak i na kojoj se očekivalo da nominiraju Trumpa kao svog predsjedničkog kandidata na izborima u studenom, neće biti otkazana ili odgođena. Trump će prisustvovati konvenciji, potvrdio je odbor.

