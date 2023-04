Oko tri milijuna ljudi pratilo let Lavrova iz Moskve u New York

Podijeli :

Karen MINASYAN / AFP

“Sergej Lavrov je stigao u New York. Sutra će se održati sjednica Vijeća sigurnosti UN-a kojom on predsjeda”, napisala je na svom Telegram kanalu, glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova. Također pohvalila se koliko je osoba pratilo Lavrovljev let u New York.

Zaharova je objavila da je više od 700.000 ljudi istodobno pratilo let Lavrova u SAD koristeći Flightradar, a da je sveukupno više od tri milijuna ljudu pratilo taj let.

“Let Sergeja Lavrova Moskva– New York na ‘Flightradaru’ je istovremeno pratilo više od 700.000 ljudi, a ukupno gotovo tri miliijuna. Rekord”,pohvalila se Zaharova na svom Telegram kanalu

Lavrov je u SAD poletio u nedelju popodne, a Zaharova je priopćila da je ministar doputovao u New York oko četiri sata ujutru.

Lavrov će u New York sudjelovati na sjednicama Vijeća sigurnosti UN-a, a očekuje se da će se Lavrov danas sastati s glavnim tajnikom UN-a Antoniom Guterresom.

Lavrov je pozvao najviše diplomate nekoliko zemalja, uključujući američkog šefa diplomacije Antonyja Blinkena, da sudjeluju na sjednicama Vijeća sigurnosti UN-a kojima predsjedava Rusija.

