Analitičar o Bidenovom govoru: “Rekao je sve što Amerikanci trebaju znati”

Iako su do predsjedničkih izbora u SAD-u preostala više od tri mjeseca, predizborna utrka već je u proteklih nekoliko mjeseci imala niz dramatičnih, gotovo holivudskih obrata.

Nakon ulaska, točnije – povratka Donalda Trumpa u igru te prve televizijske debate u lipnju na CNN-u, u kojoj se aktualni predsjednik Joe Biden prikazao u vrlo lošem izdanju, potom i neuspjelog atentata na Trumpa, dogodio se najveći obrat – Bidenovo povlačenje iz utrke u korist njegove potpredsjednice Kamale Harris.

Đurović: Odustajanje Bidena bila je operacija najsposobnije političarke u pola stoljeća

U noći sa srijede na četvrtak po ovdašnjem vremenu, 81-godišnji Biden se obratio američkoj i svjetskoj javnosti jedanaestminutnim govorom u kojemu je iznio razloge izlaska iz izborne utrke za svoj drugi predsjednički mandat.

“Od Trumpa se ovo ne bi očekivalo”

“Odlučio sam predati baklju novoj generaciji. To je najbolji put prema naprijed i najbolji način da ujedinimo našu naciju. (…) Ništa ne može stati na put očuvanju naše demokracije. To uključuje i osobne ambicije”, rekao je među ostalim.

No, prije ove “predaje baklje” Biden se dugo opirao pritiscima i uvjeravanjima da bi za SAD, Demokratsku stranku i njega samog bilo dobro da odustane od izborne utrke. Još nedavno je tvrdio da ga “samo svemogući Bog može uvjeriti da ode”. Je li, u tom smislu, Biden trebao u svome govoru jasnije i otvorenije reći zašto je na koncu prelomivšio donio odluku da odustane? Vanjskopolitički analitičar Denis Avdagić smatra da je Biden u svome obraćanju bio vrlo konkretan.

Puhovski o Bidenovu odlasku: “Ovo podsjeća na onaj stari židovski vic”

“On je već i ranije rekao da će se povući ako vidi da ankete pokazuju kako su mu šanse manje od nekog drugog kandidata. S druge strane, od Trumpa se takvo nešto nikad ne bi očekivalo. Već to govori sve što treba znati o ta dva čovjeka”, kaže.

“Biden za sobom ostavlja duboki trag”

Avdagić također smatra da će Biden ostati upamćen po nekoliko stvari, a ponajprije po spremnosti da se povuče ako vidi da je to od koristi za stranku i državu.

“Spomenuo bih i to kako je izričito rekao da neće pomilovati svoga sina (kojemu prijeti kazna zatvora do 25 godina, nap.a.) što je također nešto što se od Trumpa ne može očekivati. Gledamo čovjeka (Bidena) koji je doista bio politička veličina i koji postupcima u svom životnom i političkom sutonu ostavlja dubok trag. I u ovom govoru bio je, državnički i politički, sasvim jasan i konkretan. Rekao je sve što Amerikanci trebaju znati. Stvari su takve kakve jesu, sve je u dojmu. One snimke na kojima sporo izlazi iz zrakoplova nisu odavale dojam da je u mogućnosti odraditi još jedan mandat. Bio je korektan. Rekao je kada i pod kojim uvjetima je voljan povući se i to je na koncu učinio”, napominje Avdagić.

Kamala Harris: “Bidenovo nasljeđe nema premca u modernoj povijesti”

“Stvari su se zaista obrnule”

Da je odstupio i s mjesta predsjednika, Kamali Harris bi, dodaje Avdagić, omogućio da u kampanju uđe kao predsjednica.

“Bio bi to, kako bi rekli Amerikanci, značajan “push” njezinoj kampanji. Ali ona i ovako stoji dobro i stvari se mijenjaju. Mislim da Trump sada mora više riskirati u debatama s Harris. Možda se čak i povuče iz njih, a donedavno je situacija bila obrnuta”, kaže.

Donald Trump je Bidenovo obraćanje popratio uobičajenim komentarima na društvenim mrežama napisavši da se “govor pokvarenog Joe Bidena iz Ovalnog ureda jedva mogao razumjeti i bio je tako loš”.

“Trump ostaje pri svome narativu, ali mislim da će brzo postati svjestan da ovo više nije ista priča. Moj dojam je da su republikanci već shvatili da to nije ista priča i da postoji određena panika u njihovim redovima jer su se stvari zaista obrnule. Ako bi se sada iz redova Demokratske stranke javili pozivi republikancima da ne glasuju za Trumpa, kao što su republikanci pozvali demokrate da ne glasaju za Bidena, bio bi to zaista kopernikanski obrat čitave kampanje. Nije nemoguće da se i to dogodi. Ne manjka onih koji govore da je i Trump “unfit” (nesposoban) da bude predsjednik”, kazao je Avdagić.

