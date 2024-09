Orbanov suradnik: Da je bila na mjestu Ukrajine, Mađarska se ne bi borila protiv Rusa

Podijeli :

Valery SHARIFULIN / POOL / AFP

Da je bila na mjestu Ukrajine, Mađarska se ne bi borila protiv Rusa, rekao je glavni suradnik premijera Viktora Orbana. Balázs Orbán, politički savjetnik svog imenjaka, gostovao je jučer u podcastu gdje je govorio o ukrajinskoj obrani od ruske agresije.

“Svaka zemlja ima pravo odlučivati ​​o vlastitoj sudbini, a lideri preuzimaju odgovornost”, rekao je Orbán. Međutim, dodao je da se ista situacija dogodila Mađarskoj, oni ne bi krenuli u borbu protiv agresora. Kaže da je lekcija naučena u neuspješnom ustanku Mađara protiv Rusa 1956.

“Zelenski je postupio neodgovorno”

“Vjerojatno ne bismo učinili ono što je predsjednik Zelenski učinio prije dvije i pol godine, jer je to neodgovorno”, rekao je politički direktor. “Jer je očito da je angažirao cijelu zemlju na obrani, svi ti ljudi su poginuli, sav ovaj teritorij je izgubljen — opet, to je njihovo pravo, to je njihova suverena odluka, imali su pravo to učiniti. Ali da su nas pitali, ne bismo to savjetovali”, prenosi Index.hr.

Orban kaže da se Putin i Zelenski moraju sastati: “Prvo pitanje je…” Orban: I Trump i Fico napadnuti zbog protivljenja ratu

Oporbeni političari već su pozvali Orbanovog savjetnika da podnese ostavku, uključujući čelnika stranke desnog centra Tisza, zastupnika u Europskom parlamentu Pétera Magyara: “Ovim je riječima Balázs Orbán ponizio sjećanje na tisuće mađarskih boraca za slobodu, od kojih su stotine – za razliku od Baláza Orbána – bili spremni žrtvovati svoje živote za slobodu i neovisnost svoje zemlje.”

“Orban bi predao Mađarsku Rusima bez borbe”

Lider Demokratske koalicije lijevog centra, bivši premijer Ferenc Gyurcsány napisao je u objavi na Facebooku: “Orbánova vlada bi predala Mađarsku Rusima bez borbe.”

Pozivajući se na ovaj povijesni primjer, Orbán se dotaknuo osjetljive točke mađarske povijesti: listopada 1956., kada je izbila revolucija protiv totalitarnog komunističkog režima, zahtijevajući demokratizaciju i izlazak iz Varšavskog pakta. Ali u manje od tri tjedna sovjetske su snage napale zemlju, a borba za slobodu ostavila je 2700 mrtvih i 20.000 ranjenih. 176.000 ljudi pobjeglo je iz zemlje s manje od 10 milijuna stanovnika nakon što je bitka izgubljena.

Osim toga, novi komunistički režim koji je vladao Mađarskom još 33 godine nakon sovjetske invazije pogubio je 229 civila, uključujući i revolucionarnog premijera Imrea Nagyja.

Pouka ovog poglavlja povijesti, prema Balázsu Orbánu, glasi: “Moramo biti oprezni ovdje i moramo biti oprezni s vrlo dragocjenim mađarskim životima. Ne možete ih tek tako baciti pred drugima.”

Balázs Orbán je i nakon prozivki branio svoju izjavu, rekavši: “Stajalište Mađarske je jasno: ne vidimo smisla u ukrajinsko-ruskom ratu, u kojem su stotine tisuća ljudi umrle ni za što.

