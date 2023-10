Otac joj je otet, brat ubijen: Izraelka za N1 opisala horore koje je proživjela od napada Hamasa

Podijeli :

U Newsnight se iz Tel Aviva javila Izraelka Inbal Peri koja je u napadu na kibuc Nir Oz izgubila oca i brata.

Neposredno prije nego što se Inbal Peri trebala javiti putem videoveze u Newsnight, u Tel Avivu su se oglasile sirene. To im je znak da odmah moraju u skloništa. Uključila se sa zakašnjenjem, ali zadovoljna što može podijeliti svoju priču. Premda Peri ne živi blizu granice, već u središnjem dijelu države, i ondje se svaki dan padaju bombe i čuju se uzbune za opasnost.

Ispričala je za N1 što je doživjela tog kobnog 7. listopada:

“U subotu 7. listopada moj otac i njegova žena bili su kod kuće u kibucu Nir Ozu. Moj otac ima 79 godina. Oglasila se sirena, otišli su u sklonište, ali sirena nije stala. Satima su sjedili u skloništu i nisu znali što se događa. Teroristi su ušli u kibuc i počeli pucati na ljude, paliti ih i otimati, upali su u dom mojeg oca i oteli ga. Njegova supruga se skrivala, sve je vidjela, kako ga odvode, a oni je nisu vidjeli. Njezin život je spašen.

Odveli su ga nenasilno, na engleskom su mu rekli da se ne otima i da ga neće ubiti. Odonda nismo ništa čuli. Ne znamo je li odveden u Gazu, je li živ ili ne, prošlo je 20 dana. Moj otac i njegovi prijatelji imaju skoro 80 godina, neki trebaju lijekove, neki nisu dobrog zdravlja i predugo su u području Hamasa. Zabrinuti smo što će im se dogoditi.”

Međutim, to nije bila jedina tragedija tog dana.

“Još se jedna stvar dogodila – moj brat, engleski državljanin, bio je u posjetu Izraelu i kibucu s prijateljem iz Njemačke. Teroristi su upali u kuću i ubili ih, upucali obojicu. Bio je to strašan dan, palili su kuće, sve su uništili, otimali djecu i starije. Ne možete ni zamisliti. Gotovo 200 ljudi je oteto iz raznih kibuca. Ono što su učinili nije humano.”

“Pokušavam ne gledati vijesti”

Na pitanje kako joj izgleda život zadnjih tjedana, opisuje:

“Pokušavam ne gledati vijesti. Jako je teško slušati sve te priče, gledati snimke. Pokušavam se nastaviti nadati da će se otac i prijatelji vratiti. Znam da vlada i vojska čine sve što mogu. Moram se pouzdati u njih, moram se nastaviti nadati, moliti i vjerovati da su dobro i da će se vratiti. Želim da svi na svijetu govore o tome i da ne zaborave što se dogodilo. To su nevini građani, oteti, a nisu nikome ništa nažao učinili, smjesta ih treba pustiti.”

Naglašava da joj otac pije lijekove za srce pa je briga za njega tim veća.

“Moj otac je miroljubiv, cijeli život je bio mirovni aktivist. On i supruga su Palestince iz Gaze, bolesne i one kojima je trebala skrb, vozili od granice do bolnica u Izraelu kako bi održali dobre susjedske odnose, da im pokažu da žele biti u dobrim odnosima. Kibuc u kojem su živjeli je malen, oko 400 ljudi, većinom poljoprivrednici”, rekla je Inbal Peri.

