Ovo će biti deset najvećih država do 2100. godine

Očekuje se da će svjetska populacija dosegnuti nevjerojatnih 10,4 milijarde do 2100. godine, pri čemu će veliki postotak te brojke biti koncentriran na afričkom kontinentu.

Svjetska populacija je 1950. brojala od približno 2,5 milijarde ljudi, a do procijenjenih osam milijardi stigli smo sredinom studenog 2022., što pokazuje nevjerojatnu brzinu rasta.

Predviđa se da će se taj rast nastaviti, dosežući oko 9,7 milijardi do 2050. i potencijalno 10,4 milijarde do 2100, piše Express.

Deset najmnogoljudnijih zemalja 2100.

Dok neke zemlje mogu očekivati ​​pad stanovništva, kao što je Hrvatska, za druge se predviđa da će doživjeti značajan rast. Unatoč tome što su Indija i Kina najmnogoljudnije zemlje na svijetu, afrički kontinent dominira projekcijama.

Na ovom popisu otkriveno je prvih 10 zemalja koje će imati najveći broj stanovnika 2100. godine, prema projekcijama Odjela za stanovništvo Ujedinjenih naroda.

Nekoliko je čimbenika koji utječu na rast populacije. Visoke stope plodnosti dovode do većeg broja rađanja, potičući rast stanovništva. Dugovječnost, u međuvremenu, produljuje prosječni životni vijek, što rezultira starenjem, ali većom populacijskom bazom. Migracije također igraju ulogu jer se ljudi sele, često mijenjajući ravnotežu stanovništva u zemlji polaska i zemlji odredišta.

Indija

Indija je 2023. pretekla Kinu i postala najmnogoljudnija zemlja na svijetu. UN je procijenio da će Indija nastaviti rasti nekoliko desetljeća, ostajući najmnogoljudnija zemlja s procijenjenih 1,533 milijuna, ili 1,5 milijardi.

Kina

Kina je u međuvremenu nedavno dosegla svoju najveću populaciju do sada i pokazuje pad od 2022. Do 2100. očekuje se da će imati 633 milijuna stanovnika.

Pakistan

Očekuje se da će se Pakistan pomaknuti sa svog trenutnog mjesta pete najmnogoljudnije zemlje 2024. na treću do 2054. godine, s veličinom od 389 milijuna. Stanovništvo bi trebalo porasti na 511 milijuna do 2100. godine.

Nigerija

Slično tome, Nigerija je trenutačno na šestom mjestu, ali se očekuje da će do 2100. godine postati četvrta najveća zemlja, povećavajući broj ljudi s 251 milijuna u 2024. na 477 milijuna.

DR Kongo

Demokratska Republika Kongo ne ulazi ni među 10 najvećih 2024. Međutim, očekuje se da će stanovništvo dramatično porasti do 2100. i skočiti na peto mjesto, s očekivanih 431 milijun.

SAD

Sjedinjene Države trenutno su treća najveća zemlja u 2024. s 345 milijuna ljudi. Međutim, očekuje se da će rast pasti do 2054. i doseći 384 milijuna do 2054., a zatim 421 milijun do 2100., osiguravajući im šesto mjesto na popisu. Rast stanovništva SAD-a prvenstveno je posljedica imigracije, budući da je stopa plodnosti niža.

Etiopija

Etiopija će također doživjeti dramatičan porast broja stanovnika u sljedećih 30 godina, porast sa 132 milijuna na 240 milijuna. Predviđa se da će do 2100. dosegnuti 367 milijuna i postati sedma zemlja po broju stanovnika.

Indonezija

Indonezija bi također trebala izgubiti poziciju na popisu do 2100. Trenutačno je četvrta najmnogoljudnija zemlja s 283 milijuna, ali očekuje se da će pasti na šesto mjesto do 2054., a potom tek na osmo mjesto do 2100. s 296 milijuna.

Tanzanija

Također se očekuje da će stanovništvo Ujedinjene Republike Tanzanije rasti nevjerojatnom brzinom. Trenutačno nije ni među 13 najmnogoljudnijih zemalja, ali Tanzanija bi trebala postati deveta najmnogoljudnija zemlja 2100. godine, sa 263 milijuna ljudi.

Bangladeš

Bangladeš će zaokružiti top 10 s 209 milijuna ljudi, iako će 2024. izgubiti osmo mjesto koje trenutno drži.

