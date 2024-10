Palestinski novinar za N1: Obitelj sam pokušao odvesti na sigurno, zahtjev je odbila britanska vlada

Podijeli :

Novinar i dokumentarist Yousef Alhelou rođen je u Gazi i od prvog dana sukoba izvještava o stanju u Gazi. Gostovao je u emisiji Newsnight i u razgovoru s Domagojem Novokmetom otkrio razmjere katastrofe u ratom razorenoj Gazi.

“Cijela obitelj mi je tamo, izgubio sam puno bliskih osoba i od prvog dana izvještavam o situaciji u Gazi”, započinje Yousef Alhelou i nastavlja “Gazu sam napustio mjesec dana prije ovog genocida. Nismo nikad očekivali da će se nešto ovako dogoditi. Ja sam imao sreće jer sam nakon 9 godina u UK-u posjetio Gazu i planirao se tamo trajno preseliti jer je Gaza – procvjetala. Bilo je to zlatno doba.

A sada?

“Sada se tamo ljudi kolektivno kažnjavaju, Izrael se osvećuje. Oplakujemo smrt i ubojstva 42 tisuće Palestinaca, uključujući 17 tisuća djece. Uključujući moje nećakinje, sestre. Naše su četvrti uništeno, sve je u Gazi uništeno pod izlikom samoobrane. Djecu ubijaju, bombardiraju se skloništa, crkve, bolnice, izbjegličke kampove, čak se i kršćane ubija u Gazi. Na Zapadnoj obali situacija nije ništa bolja. Palestince se konstantno ubija i uhićuje, a postoji i 300 taoca u izraelskim zatvorima”, govori Yousef Alhelou.

Roditelji ovog novinara su živi, no kako kaže “rekli su da čekaju trenutak vlastite smrti. U godinu dana nisu imali jednu noć u kojoj su se naspavali. Moj otac i braća žive u improviziranim šatorima na jugu, a ostali žive na sjeveru. Imamo oko pola milijuna Palestinaca koji se odbijaju evakuirati na jug jer se ne žele ponižavati i ponovno postati izbjeglice. Bombe konstantno padaju iz dronova, aviona…”, ispričao je novinar s palestinskim korijenima .

Komunikacija

Okupacijske snage Izraela i dalje kontroliraju Pojas Gaze: “Kažu da su se 2005. povukli, no u realnosti su opkolili Gazu. Kontroliraju komunikacijske kanale i onemogućavaju upotrebu interneta. Njima je u interesu da puste barem djelomično internet kako bi mogli promatrati sadržaj koji se pojavljuje na društvenim mrežama”, govori Alhelou koji na svojem profilu objavljuje sadržaj iz okupirane Gaze.

Biden ublažio retoriku? “Danas je crni dan za palestinski narod” Palestinski aktivist: Čini se da je ovo sukob SAD-a i Rusije uz pomoć posrednika

Kako sada izgleda Gaza?

“Gaza je pojas na obali dužine 40 kilometara i širine 5 kilometara na kojem živi 2,3 milijuna ljudi. To je najgušće naseljeno područje na Zemlji. Nemamo luku, aerodrom, sve što ulazi i izlazi mora biti odobreno od Izraela. Dvije trećine stanovnika su potomci izbjeglica. Pola stanovništva su djeca mlađa od 18, a svaka bomba koju Izrael ispusti ubije neke ljude. Ubijali su ih i tijekom evakuacija sa sjevera na jug. Gaza je najveći koncentracijski logor na svijetu”, rekao je pa ispričao mučnu borbu s pokušajem evakuacije vlastite obitelji.

“Pokušao sam ih odvesti na sigurno, ali moj zahtjev je odbila britanska vlada – Izrael prkosi međunarodnom pravu. Egipat kontrolira našu morsku granicu tako da su stanovnici Gaze – zarobljeni. Gaza je poput noćne more i potpuno je nenaseljiva. 65 posto zgrada je potpuno ili djelomično uništeno. Moji roditelji žive u baraci koja je napola uništena. A na jugu, moj otac i braća žive u šatoru koji vas ne štiti od vanjskih uvjeta. Izraelci su na te izbjegličke kampove bacili bombe koje se inače koriste za uništavanje planina. Djeca su isparila, ljudi su u vrećama skupljali dijelove tijela svojih obitelji”, otkriva stravičnu situaciju ovaj novinar i dokumentarist porijeklom iz Gaze.

“Ovo je ljudska i humanitarna katastrofa”, ocjenjuje Alhelou i dodaje: “Palestinci žele slobodu, a kolektivno ih se kažnjava zbog onog što je Hamas učinio, a istodobno je Hamas produkt Izraela. Da nije bilo okupacije, Hamas nikad ne bi postojao.”

Što je bilo iza Hamasovog plana?

“Ne vjerujem da su se nadali da će se ovo dogoditi. Nitko nije očekivao da će moći izvesti tako sofisticiran napad. Oni su to planirali više godina, ja kao Palestinac to nisam mogao zamisliti. Ljudi koji su bili pod okupacijom 18 godina su pobijedili na izborima, no Zapadu se nije svidio rezultat tako da su Palestinci kolektivno kažnjeni jer je Gaza pod njihovu vlašću”, tvrdi.

U tom jednom krugu dogodio se i masakr u režiji Hamasa, upravo na današnji da prije godinu dana. Je li očekivao da će se to dogoditi izraelskim civilima?

“Možda nisu očekivali da će Izrael toliko izdržati. Izrael je ubio toliko civila i optužili da se Hamas skriva iza zgrada, no Izrael može, kao što je dokazao s ubojstvom Hanijeha, izvesti precizne operacije i ne mogu nas uvjeriti da ne mogu precizno ciljati članove Hamasa. Nismo očekivali ovako okrutan odgovor i Izrael stišće Gazu željeznom šakom samo da bi je iskoristio kao žrtveno janje i poslao poruku – ovo će se dogoditi ako opet napadnete.

Zašto Egipat ne otvori svoje granice?

“To je vrlo bolno pitanje za nas. Većina režima se ne slaže s Hamasom. Milijuni ljudi diljem svijeta ga smatra oslobodilačkim pokretom, ali Egipat ga smatra dijelom muslimanskog bratstva. Oni moraju riješavati naredbe Zapada, Amerikanaca koji ističu pravo Izraela na obranu. Ljudi u Egiptu su ljuti; na tisuće kamiona s humanitarnom pomoći je zapelo na egipatskoj granici i moraju čekati dopuštenje Izraela, iako se radi o granici Egipta i Gaze”, pojašnjava Alhelou.

Božo Kovačević: Izrael se ima pravo braniti, ali nema pravo biti okupator Izrael godišnjicu Hamasova napada “obilježio” još žešćim napadima na Gazu

Što je ostalo od Hamasa? “Dogodio se raketni napad na Tel Aviv što dokazuje da je Hamas i dalje jak i šalju jasnu poruku da Izrael neće slomiti njihov duh otpora”, kazao je.

Kako možemo postići mir u Gazi, imajući u vidu situaciju koja je iz dana u dan sve složenija. Što se događa trenutačno na Zapadnoj obali?

“Tamo vlada palestinska samouprava na temelju mirovnog sporazuma s Izraelom. Izrael dakle ubija Palestince, zapljenjuje im imovinu i potkopava palestinsku samoupravu. Zatvorili su i ured AlJazeere. Krše međunarodno pravo iz dana u dan. Izraelski ministar financija, kao i ministar sigurnosti, ali i premijer Netanyahu jasno su rekli da neće dozvoliti osnivanje palestinske države. To je kršenje međunarodnog prava. Ne možete imati mir kad vas Izrael odbija osloboditi. Povijest nije započela 7. listopada i milijuni ljudi diljem svijeta znaju da Izrael Palestince gura prema nasilju desetljećima.”

Jedna novinarka sa Zapadne obale za program N1 je ranije rekla da ne vidi kako je dvodržavno rješenje moguće u praksi.

“Izrael je taj koji je dokinuo to rješenje. Oni žele zadržati status quo etničkim čišćenjem koje je započelo 1948. govoreći da je zemlja premala i da je ne mogu dijeliti. Ja nisam član nijedne stranke, predstavljam samo sebe i tvrdim da mi želimo svoju državu, kraj okupacije i slobodno kretanje. Nitko ne može napustiti Gazu, nemamo suverenitet. Palestinska samouprava priznaje pravo Izraela da postoji, ali Izrael ne priznaje pravo Palestinaca da budu slobodni. Mnogi akademici i intelektualci u egzilu zagovaraju jednu sekularnu državu u kojoj su Židovi dobrodošli uz jednaka prava. To je jedina opcija, ali na nju Izrael nikad neće pristati jer žele zadržati židovski identitet Izraela”, ocjenjuje ovaj novinar i dokumentarist porijeklom iz Gaze i dodaje:

“Bliski istok, kao ni svijet neće biti sigurni ni stabilni bez rješenja palestinskog pitanja. Mnogi zazivaju slobodu Palestine, a Izrael smatraju najgorom državom, dakle Izrael ne doprinosi sigurnosti Izraelaca, naprotiv, oni moraju skrivati identitet kad putuju svijetom”, ističe.

Komentirajući dalekosežne posljedice pogibije kakva se događa u Palestini, Alhelou govori: “Od 42 tisuće ljudi koje je Izrael ubio mnogi su bili imali djecu. Sada tih 10-ak tisuća djece postaju borci.”

Drugi akteri kao faktor za mir

Kada govorimo o Bliskom istoku, mir tamo se ne može postići bez drugih aktera u regiji. Civili u Gazi su na neki način ostavljeni sami dok se istovremeno na višim razinama igraju političke igre što Palestince svodi na oruđe.

“Plaćamo visoku cijenu zbog političara. Saudijska Arabija spremna je priznati Izrael ako okonča okupaciju. Izrael financijski i vojno podupiru Amerikanci koji nisu pošteni posrednici. Možda bi se trebali uključiti drugi akteri poput EU-a, Rusije i Kine jer američka administracija nije ozbiljna oko okončanja okupacije. Umjesto da kazne Netanyahua za ubojstva djece, Amerikanci mu plješću u Kongresu! U kakvom svijetu živimo i kakvo je to licemjerje?”, pita se Alhelou i nastavlja: “Zašto podupiru Ukrajince? Po čemu smo mi drugačiji?”

“Odluka Hamasa je bila vjerojatno loša. Vjerovali su da imaju pravo na otpor i imaju podršku velikog dijela populacije, a oni koji su i bili protiv njih, sada su za. Nakon što su izgubili obitelji, domove…Ta djeca se regrutiraju u tisućama jer žele osvetu. Krug nasilja se neće zaustaviti dok Izrael ne prestane s okupacijom”, zaključuje Alhelou.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

N1 u Tel Avivu: “Izraelci su u strahu jer su vidjeli da i njihov teritorij nije tako siguran” U godinu dana rata Izrael napao 40.000 ciljeva Hamasa u Gazi