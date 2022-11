Jučer je na ruskoj državnoj televiziji u emisiji "60 minuta" koju vodi par istaknutih Putinovih propagandista, Olga Skabejeva i zastupnik Dume Evgenij Popov, izbila žestoka rasprava nakon što se jedan od gostiju zalagao za potpunu ekonomsku izolaciju od Zapada.

Popov, koji u općoj histeriji na ruskoj televiziji katkad zna zvučati kao glas razuma, potpuno je odbacio tu ideju te konstatirao da Rusija ne bi preživjela niti jedan dan bez zapadnih resursa.

“Kažete da nacionaliziramo, da odmah uzmemo sve od Nijemaca! Naši vlakovi će stati sutra. Na čemu ćemo se voziti? Nemamo ništa na što možemo voziti, moramo to prihvatiti. Naravno da je lako stati na oklopno vozilo i reći, hajmo nacionalizirati sve. A što ćemo voziti’ Što ćemo koristiti za izradu mobitela? Što ćemo raditi?”, vikao je Popov.

Gosti su se pokušali ubaciti u njegov agresivni govor s protutezama, no Popov to nije dopuštao. Njegova supruga Skabejeva, inače oštra antizapadna retoričarka koja često s osmijehom na licu prijeti Zapadu nuklearnim oružjem, samo je promatrala raspravu.

Russia is suddenly realizing that they depend completely on Western technologies.



"If we nationalize everything, we'll have nothing to drive, nothing to make calls with..."



Did you want to kill people and at the same time use Western technologies and vacation in Europe? pic.twitter.com/7NJnuHmUz3