Veliki prosvjedi izbili su u Foxconnovoj velikoj tvornici iPhonea u Zhengzhouu u središnjoj Kini. Snimke koje kruže društvenim mrežama prikazuju scene brutalnih sukoba između radnika i snaga reda.

Videosnimke prikazuju kako stotine radnika tijekom dana marširaju cestom, a neki su se našli oči u oči s redom interventne policije i ljudima u zaštitnim odijelima, prenosi Guardian.

Neke snimke pokazuju kako se radnici žale na hranu koja im je osigurana u tvornici dok drugi govore da im nisu isplaćeni obećani bonusi. Jedan snimak prikazuje i desetke radnika koji tijekom noći viču: “Obranite naša prava! Branimo naša prava”, a ispred njih je red policajaca, uz policijsko vozilo s rotirajućim svjetlima, navodi AFP. Dok su iz vozila sukljali oblaci dima, jedan je radnik vukao metalnu barikadu po tlu, a iz pozadine se čuje: “Upadaju! Dimne bombe! Suzavac!”

Riots have broken out at the #Foxconn iPhone Factory in the #Chinese 🇨🇳 City of #Zhengzhou. Because of Covid-19 lockdowns, over 100,000 workers have been locked inside of their factory dorms for weeks with, reportedly not being paid during the lockdown period. pic.twitter.com/acmUaLxYOh