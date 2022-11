Politico: Rusija ne može više računati na tradicionalno vjernog saveznika

Podijeli :

Ruska vojska više ne može računati na blagodati zime, tradicionalno svog vjernog saveznika. Dugotrajna i tvrdokorna hladnoća, s temperaturama debelo ispod ništice, osigurala je Rusiji povijesne pobjede nad Napoleonovom Velikom armijom i Hitlerovim Wehrmachtom, ali ne i nad ukrajinskim bojovnicima.

Naravno, zima nije oduvijek koristila Rusiji. Tijekom Zimskog rata 1940. godine slavili su Finci zahvaljujući gerilskom napadu izvedenom na skijama. Ukrajinci se nadaju postići nešto slično, premda na drugi način.

Suočeni s ledenom kišom, snijegom i temperaturama od -20 stupnjeva Celzijevih, demoralizirani ‘osvajači’ Ukrajine posustaju u borbi. Stručnjaci i vojni analitičari mjesecima su nagovještavali da će zima donijeti prekid u borbama na ukrajinskim bojišnicama, ali postaje sve jasnije da obje strane nastojati iskoristiti svoje prednosti na hladnoći: Rusi planiraju nauditi ukrajinskim civilima tako što će im isključiti struju i grijanje dok Ukrajinci žele pokrenuti napade komandosa i ciljati ruske novake, poslane na bojišnicu bez odgovarajuće zimske opreme i bez toplih obroka. U istočnim regijama Donecku i Luhansku, unatoč niskim temperaturama i snježnom pokrivaču, borbe i dalje traju.

‘Bitke se odvijaju danju i noću, bez obzira na vremenske prilike’, naveo je za Politico Jegor Firsov, bolničar i bivši ukrajinski zastupnik, s prve crte bojišnice kod Bahmuta. ‘Jučer je padao snijeg, zbog čega nam je bilo drago, jer nema ništa gore od ledene kiše’, dodao je, prenosi tportal.hr.

Ukrajinsko ministarstvo obrane također je jasno dalo do znanja da im je plan zadržati pritisak tijekom zime. ‘Oni koji sada govore o mogućoj ‘pauzi u neprijateljstvima’ zbog niskih temperatura vjerojatno se nikad nisu sunčali u siječnju na južnoj obali Krima’, podrugljivo su tvitali iz Kijeva, aludirajući na tamošnja ruska odmarališta.

Rusi intenziviraju ofenzivu jugozapadno od Donecke oblasti koristeći prekaljene padobrance oslobođene povlačenjem iz okolice Hersona, a Ukrajinci se grupiraju da bi ojačali svoju liniju i potisnuli Ruse na istočnoj obali rijeke Dnjepar, 15 do 20 kilometara dalje od oslobođenog Hersona, čime bi zaustavili rusko topničko bombardiranje. Ovog tjedna obje strane napadale su preko Dnjepra, a zbog udara na Herson ukrajinske vlasti ponudile su evakuaciju civilima.

Ukrajinci nisu načisto oko toga što bi im bolje poslužilo – oštra ili blaga zima. Potonja bi ublažila posljedice ruskih udara na električnu mrežu u smislu grijanja civila, ali to bi ujedno značilo blatnjave uvjete – poznate kao ‘bezdorižja’ na ukrajinskom, a ‘rasputica’ na ruskom. To bi objema stranama otežalo kretanje, no možda bi teže palo Ukrajincima jer žele brzo napredovati na krilima pobjeda oko Harkiva i Hersona. S druge strane oštra zima sa smrznutim tlom pomogla bi objema stranama u manevriranju, ali bi naštetila neopremljenim ruskim vojnicima.

Zimus su se Rusi mučili s mehaničkim kvarovima na oklopnim vozilima u ofenzivi prema Kijevu. U nedavnoj procjeni, Institut za proučavanje rata (ISW), think tank sa sjedištem u Washingtonu, zaključio je da bi zimski uvjeti mogli neproporcionalno naštetiti slabo opremljenim ruskim snagama u Ukrajini. Rusko ministarstvo obrane najavljivalo je bolju obuku i opremanje svojih trupa, što ISW tumači kao nastojanje da se ‘uguši nezadovoljstvo javnosti’. Ruske snage navodno su počele dobivati ​​pancirne prsluke i kacige iranske proizvodnje. No malo je vjerojatno da to konkurira kvaliteti odjeće i opreme koja Ukrajini stiže sa Zapada.

Britansko ministarstvo obrane poslalo je, u prvoj isporuci, 195.000 kompleta zimske opreme, a drugi zapadni partneri – Litva, Njemačka, Danska, SAD, Švedska, Finska – šalju vojne uniforme, mobilne generatore i šatore za 200.000 vojnika. Samo Kanada donirala je pola milijuna zimskih uniformi. Istovremeno Ukrajinci nastoje pokrpati oštećenu električnu mrežu, s time da im hitno trebaju tisuće generatora. Traže i dodatne sustave protuzračne obrane, a planiraju intenzivirati lobiranje u zapadnim prijestolnicama, uključujući Washington, za američke rakete Patriot.

Ukrajinski nacionalni i lokalni čelnici pripremaju stanovništvo za zimu. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko pozvao je više od tri milijuna stanovnika da pripreme dovoljno vode, hrane i drugih potrepština, a u pripremi je oko tisuću lokacija na kojima će se građani moći ugrijati i nahraniti. Energični gradonačelnik Lavova, Andrij Sadovji, uznemiren ruskim napadom na trafostanicu u blizini nuklearne elektrane Rivne, radi na opremanju oko 6000 skloništa pećima na drva ili prijenosnim dizelskim generatorima.

‘Skladištimo puno drva za ogrjev i kupili smo ogromne zalihe ulja i dizela. Moramo se pripremiti za vrijeme u kojem će grad morati živjeti bez struje’, rekao je. U svom uredu upogonio je i dvije antikne — i vrlo velike — kalijeve peći. ‘Pomozite mi ubaciti drvo’, zamolio je kada ga je Politico posjetio prošli tjedan u njegovoj gradskoj vijećnici, dodajući da te peći nisu bile korištene stotinjak godina.