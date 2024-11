Politico: Milijarderi oko Trumpa imaju plan. Žele se riješiti pilota i tenkista

Podijeli :

REUTERS/Kim Kyung-Hoon/Ilustracija

Istaknuti milijarderi i podupiratelji novoizabranog predsjednika Donalda Trumpa vode javnu raspravu protiv posada u zrakoplovima i tenkovima, objašnjavajući da bespilotne letjelice mogu obaviti posao bolje i, što im je najvažnije, jeftinije.

Prema inicijativi koju “guraju”, nekoliko skupih programa naoružanja moglo bi biti ukinuto u korist bespilotnih zrakoplova i autonomnih vozila, prenosi Politico.

Trump postavio čovjeka koji bi trebao okončati rat Rusije i Ukrajine

Najbogatija osoba na svijetu Elon Musk, kojem će uloga u administraciji biti upravo savjetovanje kako smanjiti državne troškove, postao je jedan od najglasnijih zagovornika korištenja bespilotnih letjelica kao zamjene za skupe i često problematične borbene zrakoplove s posadom.

U nizu objava na platformi X prošlog tjedna izjavio je da su borbeni zrakoplovi s posadom zastarjeli. Pritom je podijelio kineske uspjehe na području bespilotnih letjelica i neskriveno im se divio.

“U međuvremenu, neki idioti još uvijek proizvode borbene zrakoplove s posadom poput F-35”, komentirao je one koji ne idu u smjeru letjelica bez pilota.

Također, Marc Andreessen, milijarder koji je donirao milijune za Trumpovu kampanju i čija je firma Andreessen Horowitz počela ulagati u male obrambene startupove, nedavno je rekao da će država koja pobijedi u dronovskom i tehnološkom ratu imati najbolju vojsku.

S obrambene strane, Andreessen je dodao kako obrana od malih dronova nameće troškove neprijatelju, što je američka mornarica ove godine iskusila u Crvenom moru, kada su njeni brodovi mjesecima koristili rakete od četiri milijuna dolara za rušenje dronova hutista koji koštaju nekoliko tisuća dolara.

“Možete oboriti jedan dron raketom od 20 milijuna dolara, ali ne možete se njome obraniti od 10.000 dronova pa su potrebni obrambeni dronovi”, objasnio je.

Iako Pentagon troši milijarde na razvoj novih zračnih i pomorskih dronova, uključujući program Replicator, koji ima za cilj izgraditi tisuće jeftinih, potrošnih dronova za nadzorne i borbene misije, ne postoje planovi za ukidanje zrakoplova s posadom. No, nisu samo zrakoplovi s posadom na meti moćnih investitora bez ikakvog vojnog iskustva, kao u slučaju glasnog Muska ili Andreessena. Jer imaju direktnu korist od takve vrste propagande.

Ovo su svi Trumpovi ljudi: Evo tko su i što rade

Među njima je i bivši šef Googlea Eric Schmidt, koji je bio predsjednik Pentagonovog Odbora za obrambene inovacije tijekom većeg dijela Trumpovog prvog mandata, ali trenutno nije savjetnik niti donator. Prošlog je mjeseca izjavio da bi vojska trebala ukinuti “beskorisne tenkove” i zamijeniti ih dronovima pogonjenima umjetnom inteligencijom. Schmidt je osnivač startupa White Stork, koji razvija dronove s umjetnom inteligencijom za vojnu uporabu.

Svima njima, netko s vojnim znanjem i iskustvom, a to je američki admiral Samuel Paparo, objašnjava da manji besposadni sustavi ne mogu zamijeniti brodove i borbene zrakoplove s posadom te da ne bi bili dovoljni, primjerice, na Pacifiku. Usput je Musku i sličnima jasno dao do znanja koliko su neupućeni u to što pričaju.

“Da, Kina ima dronove, odlično. Ali, ima i 2100 borbenih zrakoplova. Ima tri nosača zrakoplova. Ima borbenu flotu od 200 razarača. I što onda, zar ne? Nema problema jer imamo nekoliko dronova. Uostalom, njima smo riješili i tu “stvar” u Ukrajini, zar ne”, bio je sarkastičan Paparo.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Trump nominirao Scotta Bessenta za ministra financija: “Uvest ćemo novo zlatno doba” Plenković pričao s Trumpom, otkrio o čemu