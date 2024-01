Poljski političar otkrio o kome je riječ: “Putin ima svoje ljude u Europi…”

Podijeli :

Robert Biedron iz poljske stranke Nowa Lewica bio je gost Newsrooma u kojem je s našim Domagojem Novokmetom komentirao političku situaciju u Poljskoj.

“Nakon 15. listopada i izbora, došlo je do drastične promjene u Poljskoj. Po prvi put je na vlast došla široka koalicija stranaka i pobijeđena je stranka krajnje desnice koja je vladala osam godina. Tijekom tih godina uspjeli su uništiti temelje vladavine prava. Poljska se vratila natrag u europsku obitelj i obnavlja svoje demokratske temelje. Kad pogledamo indeks medijskih sloboda, Poljska je bila pala među zemlje poput Burkine Faso i Papue Nove Gvineje. To jasno pokazuje prijetnju slobodi medija. Nije bilo javnih medija, oni su bili oteti od strane vladajuće stranke. Ja sam jedan od lidera poljskih političkih stranaka, a nisam bio pozvan na javni medij u nikakve medije”, kazao je poljski političar Robert Biedron.

Dotaknuo se i stanja u pravosuđu u Poljskoj.

“Stranka Pravo i pravda željela je uništiti temelje demokracije. Pitamo se kako vratiti situaciju na staro. I dalje imamo problem s neovisnošću pravosuđa. Moramo uložiti velik napor da se vratimo na temelje vladavine prava. Pripremljeni smo na preuzimanje odgovornosti i izgradnju demokracije. Poljsku se prije smatralo šampionom izgradnje demokracije, to je sve bilo uništeno od strane vladajuće stranke”, kazao je.

Biedron navodi da poljski predsjednik Andrzej Duda i dalje nije na pravoj strani povijesti te kaže da je potpisao antidemokratsku odluku i sad koristi retoriku terorizma vladavine prava.

“Ako se želite zvati demokratskom državom, vladavina prava je temeljna vrijednost. Putin ima svoje ljude u Europi, poput Marine le Pen ili Viktora Orbana, ali poljski primjer nam pokazuje da možemo poraziti ove sile ako imamo solidarnost”, kazao je pa je dodao: “Jedno je jasno, neće biti stabilne, neovisne i sigurne Europe bez sigurne, neovisne i slobodne Ukrajine. To ne bi trebalo biti jasno samo političarima nego i običnim ljudima. Bojim se ljudi poput Orbana koji je trojanski konj Vladimira Putina. Ako ne podupremo Ukrajinu, Putin će pobijediti i tu se neće zaustaviti. Sutra će to biti baltičke države, a preksutra to može biti Poljska ili Hrvatska.”

