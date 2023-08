Posljednjih 35 navijača izlazi pred suca u Ateni, oglasio se i Milanović

Podijeli :

Grčko pravosuđe podiglo je optužnice protiv još 39 navijača zagrebačkog Dinama nakon što je navijač AEK-a izboden nožem u Ateni, čime je broj optuženih porastao na 69, rekao je izvor iz pravosuđa. Priznali su krivnju za sudjelovanje u tučnjavi, ali su negirali krivnju za ubojstvo grčkog navijača. Time se istražni postupak nastavlja i svi će natrag u pritvor. Danas pred suca izlazi posljednjih 35 navijača, javljaju grčki mediji.

U subotu, drugi dan saslušanja uhićenih zbog huliganskih nereda u Grčkoj na sudu se pojavio i brat ubijenog Grka.

“Tražim pravdu za učinjeno. Tražim pravdu za svog brata”, rekao je brat Michalisa Katsourija.

Strah od odmazde u zatvoru

U petak je saslušano 30 izgrednika koji su zadržani u pritvoru. U subotu je na sud stiglo još njih 39. Njihovi odvjetnici strahuju od odmazde u zatvoru, ali i pristranosti suda.

Kod Hrvata pronađen nož? Pravni savjetnik obitelji uhićenih uputio apel Vladi Očajni roditelj pisali predsjedniku i Vladi: “Pomozite našoj djeci u Grčkoj!”

“Oni idu u napućene zatvore gdje može biti odmazde od drugih navijača. Zato apeliram da se diplomatskim putem napravi pritisak da Hrvati u grčkim zatvorima budu tretirani propisno i sigurno. Kako ne bi bilo osvete i da se u nekoga ne bi upiralo prstom, svi moraju biti zajedno kako bi zbog brojnosti bili sigurniji”, rekao je odvjetnik Hrvata po službenoj dužnosti Athanasios Kaimenakis.

Odvjetnik nekoliko Hrvata Vasilis Noulezas također je upozorio: “Nema potrebe da odluka bude osvetnička i bojim se da može poslužiti i u političke svrhe nakon kolosalnog propusta policije.”

Zabrinuti su i uhićeni Hrvati. Intervenirao je i hrvatski veleposlanik koji je zatražio i liječničku pomoć za ozlijeđene.

“Mi smo, naravno, itekako svjesni da su i naši državljani koji se nalaze u istražnom zatvoru zabrinuti i upravo sam danas razgovarao sa sudom, prenio njihovu zabrinutost za osobnu sigurnost. Mislim da su me saslušali s razumijevanjem, ali to ćemo pitanje i dalje pratiti i na njemu radimo”, rekao je hrvatski veleposlanik u Grčkoj Aleksandar Sunko.

Intervencija ministra, apel roditelja

Zbog toga je i ministar Ivan Malenica razgovarao s grčkim ministrom pravosuđa.

VIDEO | Nevjerojatan gaf Grka: Bitorajca prikazali kao huligana u Ateni

Ministar Malenica zatražio je da se hrvatskim državljanima osigura pravo na pravično suđenje, pravnu zaštitu i razumijevanje postupka kao i druga prava za vrijeme lišenja slobode i trajanja postupka. Ministar je istaknuo da Republika Hrvatska očekuje da će se u suradnji svih nadležnih tijela tijekom postupka rasvijetliti sve okolnosti ovih nereda.

Očajni roditelji uhićenih Boysa pisali su predsjedniku i Vladi. Poručuju: “Pomozite našoj djeci u Grčkoj.”

“Medijski linč u Grčkoj, unatoč presumpciji nevinosti, stvara percepciju da su naša djeca ubojice. Iz medijskog linča, ali i izjava odvjetnika o odnosu suca prema našoj djeci tijekom ročišta, vidljivo je da presumpcija nevinosti u odnosu na našu djecu, državljane Republike Hrvatske, jednostavno – ne postoji. Zahtijevamo da se sva nadležna tijela Republike Hrvatske uključe u ovaj slučaj”, napisali su među ostalim.

Počelo prikupljanje DNK uzoraka

Roditeljima odgovara predsjednik – to su odrasli ljudi.

VIDEO Brat ubijenog stigao na sud u Ateni, imao je vrlo kratku poruku Odvjetnik Hrvata apelirao na vlasti: “Postoji opasnost od odmazde u zatvoru”

“Pet dana ih policija ima pravo držati. To sad istječe i ako im svima daju pritvor, 100 ljudi, neovisno o tome zašto su oni išli dolje, išli su se mlatiti, a to ne mogu podržati, to je naprosto čudno ponašanje. Ali građani imaju svoja prava… Sad da ih Grčka vlast može držati svih stotinu kroz nekakav frizirani pritvor, znam to bi imalo elemente krvne osvete ili kolektivne odgovornosti. Očekujem da se vrlo brzo, a to znači u ovih pet dana koliko im zakon daje, izluče iz toga odgovorni, oni koji su stvarno, ako takvih ima. Ni okolnosti smrti tog čovjeka nisu najjasnije”, rekao je Zoran Milanović.

Odvjetnici i hrvatsko veleposlanstvo inzistiraju i da svi uhićeni budu smješteni na istom mjestu, pogotovo u slučaju višemjesečnog zatvora.

“Ako bi ih se premještalo negdje drugdje, raspoređivalo u druge ustanove za osobe lišene slobode, inzistirat ćemo na tome da se njihova osobna sigurnost itekako zaštiti i dobili smo uvjeravanja da će tako i biti, ali nastavljamo o tome razgovarati”, istaknuo je Sunko.

U subotu je počelo i prikupljanje DNK materijala od ukupno 105 uhićenih. Rješavanje slučaja ubojstva grčkog navijača moglo bi biti iznimno teško zbog loše kvalitete snimki i fotografija s mjesta zločina.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.