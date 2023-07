Potres jačine 7.4 pogodio Aljasku, izdano upozorenje za tsunami

🔔#Earthquake (#sismo) M7.4 occurred 60 mi S of Sand Point (#Alaska) 30 min ago (local time 22:48:20). More info at:

📱https://t.co/bKBgMenA4F

🌐https://t.co/mGJTw3mvca

🖥https://t.co/gd2I5dxDVR pic.twitter.com/81oI7PNFkO

— EMSC (@LastQuake) July 16, 2023