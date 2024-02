Preminuo vojnik koji se zapalio ispred veleposlanstva Izraela u Washingtonu

Podijeli :

Pixabay/Ilustracija

Pripadnik američkih zračnih snaga koji se jučer zapalio ispred izraelske ambasade u Washingtonu, preminuo je u bolnici.

Dvadesetpetogodišnji pilot Aaron Bushnell iz San Antonija u Teksasu preminuo je od zadobivenih ozljeda, priopćila je policijska uprava Metropolitana.

Bushnell je došao do veleposlanstva nešto prije 13 sati u nedjelju i počeo uživo prenositi snimku, rekao je izvor za Associated Press, prenosi U.S. News.

Muškarac se zapalio ispred izraelskog veleposlanstva u Washingtonu

Službenici vjeruju da je Bushnell počeo prenos uživo, spustio telefon, a zatim se polio benzinom i zapalio plamen.

U jednom trenutku je rekao da “više neće biti suučesnik u genocidu“, navode.

Video je kasnije uklonjen s društvene mreže, ali su službenici za provođenje zakona nabavili i pregledali kopiju.

Incident se odigrao u trenutku kada izraelski premijer Benjamin Netanyahu traži odobrenje vlade za vojnu operaciju u gradu Rafahu na jugu Gaze.

Istovremeno se pregovara o privremenom prekidu vatre.

Izraelska vojna ofenziva u Gazi izazvala je kritike, uključujući optužbe za genocid protiv Palestinaca.

