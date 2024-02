Je li osveta motiv Todorićevog političkog angažmana?

Podijeli :

zajednohrvatska.hr

Kada je 12. studenoga prošle godine Ivica Todorić, razvlašteni gazda koncerna Agrokor, danas Fortenove, gostujući na N1 u Točki na tjedan najavio ulazak u politiku i kandidaturu za premijera, neke je to iznenadilo, ali mnoge i nije.

Nešto ranije, naime, u ožujku prošle godine, Todorić je u intervjuu za 24 sata već jasno dao do znanja da kani ući u politički ring tvrdeći da je “u stanju sam srušiti HDZ” i “izvući Hrvatsku iz ralja korupcije i kriminala”. Tada je najsnažnije odjeknula njegova izjava: “Iako živim u dvorcu, znam kako je ljudima”.

Ivica Todorić osnovao stranku

U studenome, pak, osnažilo ga je nekoliko presuda koje su mu išle u prilog, pogotovo kada je Visoki kazneni sud izbacio iz spisa knjigovodstveno-financijsko vještačenje koje je dotad slovilo za ključni dokaz u tzv. slučaju “Veliki Agrokor”.

Najavio sječu kriminala i korupcije

“Nakon svega ovoga idem u politiku. Osnovat ću stranku. (…) Siguran sam da iza mene stoji hrvatski narod. Ja želim ići s narodom i ne želim građane dijeliti. Želim da najbolji ljudi dođu u tim, ali ja bih bio kandidat za premijera. Prema nekim anketama Plenković je na 18 posto, a ja na 80 posto i nema šanse da će biti drugačije”, rekao je Todorić jesenas na N1.

Prošle subote, tri mjeseca kasnije, medijima je proslijeđeno priopćenje da je Todorić osnovao političku stranku naziva Zajedno Hrvatska (ZH) te da je s osnivačke skupštine poručio kako će “svi koji su ogrezli u kriminal i korupciju biti zauvijek izbrisani iz hrvatskog javnog prostora”.

Ima li Todorić šanse na izborima? Analitičari: “To je uspjelo jedino Berlusconiju. Ali, sjetite se Kolakušića”

Ušao u politiku da “iznervira Plenkovića”?

Bode u oči da se u priopćenju o osnivanju ZH-a osim Todorićevog ne spominje niti jedno drugo ime. Čak i na web-stranici stranke rubrika “Predsjedništvo” zasad zjapi prazna, niti se igdje drugdje spominje itko drugi osim Todorića.

“Vjerojatno se radi o ljudima koji nisu poznati široj javnosti, barem ne u političkom životu. Ne znam kako će to funkcionirati i kako bi Todorićeva stranka mogla uspjeti osim da eventualno iznervira Plenkovića”, kazao nam je politički analitičar Ivan Rimac.

“Osveta mu je legitiman motiv, ali ne mora biti i biračima”

Osim samog “nerviranja”, moguće je da je motiv Todorićevog političkog angažmana, smatra analitičar, osveta Plenkoviću i onima koje smatra odgovornima za njegovo razvlaštenje iz Agrokora.

“Todorić je bio vezan uz politiku i tijekom svoga poslovanja, ali sada nakon svih događaja oko njegovog bivšeg koncerna vrlo je moguće da mu je glavni motiv upravo osveta. No to je motiv koji može biti legitiman za pojedinca, ali upitno je koliko može biti legitiman i za glasače. Činjenica jest da su se odnosi između Todorića i politike zakomplicirali od samog procesa njegovog razvlaštenja pa nadalje, a aktualizirani su sudskim presudama koje mu idu u korist. S te strane on vjerojatno ima neku snagu da se uključi u sukob s Plenkovićem”, smatra Rimac.

Državno odvjetništvo ipak ima rok, evo dokad moraju dopuniti optužnicu protiv Todorića

U programu Todorićeve stranke ponuđenom na web-stranici među ostalim se ističu snažan rast standarda svih građana, smanjenje inflacije, povećanje konkurentnosti gospodarstva, uspostava vladavine prava, jamstva nacionalne sigurnosti, smanjenje poreza, zaštita radnika, restrukturiranje zdravstvenog sustava…

Program stranke pun općih mjesta

“To što stoji u programu Todorićeve stranke su opća mjesta. Ne znam što će ponuditi u političkom smislu, a pitanje je može li i nanijeti nekakvu štetu Plenkoviću i HDZ-u. Moguće je da ima neke informacije koje javnosti nisu poznate o procesu transformacije Agrokora u Fortenovu i događanjima nakon njegova razvlaštenja. Ako se takve informacije pojave, sigurno će biti medijski zanimljive. A hoće li Todoriću biti od političke koristi, vidjet ćemo”, ustvrdio je Rimac.

VIDEO / Hit na promociji Miroslava Škore: Ivica Todorić i on zajedno pjevali ‘Sude mi’

Sam Todorić nedavno je, prije nego što će osnovati stranku, tvrdio da mu je politički rejting oko 9 posto.

“Vjerojatno je našao nekoga da mu izračuna koliko je imao zaposlenika u Agrkoru te koliko mu treba glasova da bi se na izborma dobio taj postotak glasova”, u šali je zaključio Rimac.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.