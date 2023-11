Priprema li se reforma EU-a? “Ne možemo biti žrtve veta, žao mi je što je moj prijatelj Plenković protiv”

Podijeli :

Domagoj Novokmet u Strasbourgu prati rad Europskog parlamenta. Razgovarao je sa Sandrom Gozijem, francuskim zastupnikom u EP-u i podtajnikom za pitanja EU-a. Gozi kaže kako postoje planovi koji bi mogli dovesti do toga da velike države više ne mogu donositi odluke same, za što smatra da bi moglo dovesti do zaustavljanja raslojavanja među zemljama članica. "Kad znate da možete postaviti veto, nećete pregovarati. Unija od 35 država ne može funkcionirati tako da nekog prisilite da bude u drugoj pruzi. Nećemo nikog moći prisiliti da ide dalje, ali nećemo ga ni blokirati", kaže i dodaje kako se mora reunificirati kontinent, a da je tu potrebu dodatno naglasila ruska agresija na Ukrajinu. Gozi kaže i kako mu je žao što je "njegov prijatelj" Plenković protiv.

