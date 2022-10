Bjeloruski, ruski i ukrajinski aktivisti za ljudska prava, Ales Bijaljacki, organizacija Memorial i Centar za građanske slobode, dobitnici su ovogodišnje Nobelove nagrade za mir, objavio je u petak u Oslu Norveški Nobelov odbor.

