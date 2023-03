Prosvjedi u Francuskoj zbog mirovinske reforme, sukob policije i prosvjednika

Francuski sindikati planiraju još jedan dan štrajkova i prosvjeda protiv mirovinske reforme predsjednika Emmanuela Macrona, rekla je u četvrtak glasnogovornica sindikata.

“Ujedinjeni sindikalni front nastavlja zahtijevati povlačenje reforme i poziva na još jedan dan štrajkova i prosvjeda u četvrtak, 23. ožujka”, rekla je na konferenciji za medije Catherine Perret, dužnosnica sindikata CGT.

Francuska paralizirana masovnim štrajkom: “Ako popusti, Macronu bi to bio kraj” Macronu se zbog jedne odluke priprema masovan prosvjed: “U zemlji će sve stati”

Vlada predsjednika Emmanuela Macrona u četvrtak je posegnula za posebnim ustavnim postupkom kako bi progurala spornu mirovinsku reformu bez glasanja u parlamentu, u kojem njegova centristička stranka nema apsolutnu većinu.

Procedura po članku 49. točka 3. ustava omogućit će da se za dvije godine povisi granica za odlazak u mirovinu na 64 godine.

Macron i vlada kažu da je kasniji odlazak u mirovinu nužan da bi se do kraja desetljeća mirovinski sustav izveo iz “crvenog”. Kako je provedba tog članka ustava izgledala u francuskom parlamentu pogledajte u videu.

