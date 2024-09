U New Yorku prva smrt zbog virusa koji prenose komarci

Podijeli :

Pexels

Zabrinutost zbog virusa koje prenose komarci raste nakon što je prošlog vikenda umro prvi stanovnik New Yorka zaražen istočnim konjskim encefalitisom (EEE). To je prvi takav slučaj od 2015. godine, objavila je u ponedjeljak guvernerka New Yorka Kathy Hochul

“Istočni konjski encefalitis drugačiji je ove godine. Dok ove komarce obično viđamo u dva do tri okruga godišnje, ove godine dosad su zabilježeni u 15 okruga i raštrkani po cijeloj državi New York”, izjavio je državni povjerenik za zdravstvo James McDonald u priopćenju za javnost, piše Time, a prenosi tportal.

“Ova po život opasna bolest koju prenose komarci nema komercijalno dostupno cjepivo za ljude i mora se shvatiti ozbiljno. Komarci, nekada smetnja, sada su prijetnja.”

Ovo je jedina zemlja na svijetu u kojoj nema komaraca

Virus, koji prenose ubodom, u porastu je diljem sjeveroistoka, zbog čega su obalni gradovi Massachusettsa zatvorili parkove i igrališta kako bi zaštitili stanovnike.

Umre oko 30 posto ljudi koji obole od ozbiljnog oblika EEE-a, prema Centrima za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), iako taj broj može biti i veći u nekim godinama.

“Vrhunac slučajeva vidimo upravo sada, od srpnja do rujna”, kaže Erin Staples, medicinska epidemiologinja CDC-a.

U 2024. godini samo je 10 ljudi zaraženo, iako su podaci posljednji put ažurirani 17. rujna i još ne uključuju slučaj u New Yorku.

Virus istočnog konjskog encefalitisa rijetka je bolest koju prenose različite vrste komaraca. Stručnjaci ističu da, iako su teški slučajevi rijetki i većina njih je asimptomatska, najteži oblici bolesti mogu biti smrtonosni.

Posljedice su dugotrajne

“Kod osoba koje prežive istočni konjski encefalitis često vidimo dugotrajne neurološke posljedice. Dakle to je definitivno jedna od težih arbovirusnih infekcija”, kaže Jennifer White, direktorica Programa za vektorske bolesti pri Ministarstvu zdravstva New Yorka.

Virus uzrokuje upalu mozga koja može dovesti do drugih simptoma, uključujući groznicu, glavobolju, povraćanje, slabost i slično, navodi Staples. U ozbiljnijim slučajevima ljudi mogu doživjeti napadaje i pasti u komu.

Budući da je istočni konjski encefalitis virus, ne postoji specifično liječenje zaraženih. Za razliku od drugih virusa koje prenose komarci, on može utjecati na sve dobne skupine.

Stručnjaci naglašavaju važnost opreza jer za njega nema lijeka. “Kod virusnih bolesti koje se prenose na ljude, bilo putem uboda komarca ili krpelja, ne postoji specifičan lijek ili antivirusno sredstvo”, kaže Staples. “Liječnik može propisati liječenje za blaže simptome… ali zbog teške bolesti poput istočnog konjskog encefalitisa pacijenti će morati biti hospitalizirani, a zdravstveni sustav i liječnici pružit će potporu kako bi im pomogli prebroditi akutnu fazu bolesti.”

Staples navodi da je teško predvidjeti kada će arbovirusne bolesti biti u porastu jer njihovo širenje može ovisiti o više čimbenika, uključujući prijenos na druge životinje poput ptica i konja. Najveći broj slučajeva zabilježenih u jednoj godini bio je 38 u 2019., prema članku objavljenom u časopisu National Library of Medicine.

“Količina vode, uragani i drugi ekološki čimbenici mogu utjecati na ekosustav u kojem žive ptice. CDC je prije nekoliko godina surađivao s New Jerseyjem kako bi ispitao zašto se situacija promijenila, a dio razloga bili su obrasci ljudske upotrebe i promjene u ekologiji koje su utjecale na širenje virusa”, kaže Staples.

Kako se zaštititi?

CDC potiče građane da prate upute lokalnih i državnih službenika kako bi se najbolje zaštitili od virusa. U New Yorku je guvernerka Hochul pozvala državne agencije da povećaju dostupnost sredstava protiv insekata u državnim parkovima i objektima te pojačaju edukaciju javnosti o toj bolesti.

Također se očekuje da lokalni zdravstveni odjeli smanje radno vrijeme parkova, ciljajući na periode u kojima je najviša aktivnost komaraca.

White napominje da su ove godine dužnosnici posebno zabrinuti zbog širenja virusa jer je zabilježen kod komaraca, emua i konja u 15 okruga. “Ono što ovu godinu čini bez presedana jest geografski raspon u kojem vidimo EEE”, ističe, dodajući:

“To je podiglo razinu zabrinutosti, a također vidimo visoke razine virusa Zapadnog Nila – bilježimo više slučajeva kod ljudi nego ranije.”

Najbolji način da se zaštitite je zaštita kože kako biste izbjegli ugrize komaraca. “To podrazumijeva nošenje dugih rukava i hlača u zoru i sumrak, kada su najaktivniji”, kaže White, ističući i važnost korištenja sredstava protiv insekata. Izbjegavanje stajaće vode u dvorištu također je ključno jer ih privlači.

“Želite svoje imanje i mjesta sa stajaćom vodom učiniti negostoljubivima za komarce”, kaže Staples. “Ako imate kupku za ptice, izlijte je prije nego što se ličinke komaraca razviju u odrasle jedinke. Ne kažemo ljudima da ne borave vani, ali ako planirate to, zaštitite se od uboda komaraca kako biste spriječili bolesti koje oni prenose”, dodaje ona.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Grah prije kuhanja nikako nemojte potapati u vodi: Umjesto toga samo iskoristite ovu namirnicu Hedl o ostavci Šarića: Došao je u Sabor i pozvali su ga da potpiše dokument…