Puhovski o Bidenovu odlasku: “Ovo podsjeća na onaj stari židovski vic”

Podijeli :

Politički analitičar Žarko Puhovski gostovao je u N1 studiju kod Ilije Jandrića gdje je komentirao odustajanje Joea Bidena od ponovne kandidature na mjesto predsjednika SAD-a.

Puhovski smatra da je to malo prekasno. “Razni pritisci su bili, Obama, Clintona i financijera. Ovo podsjeća na onaj stari židovski vic kako bogati starac umire i svi su oko postolje i kada se svi okupe on zadnjim snagama digne glas i pita tko čuva dućan. Ovdje nitko ne čuva dućan”, rekao je.

“Trump neće sada lakše pobijediti”

“Nisu imali strategiju. Trebali su odmah na to da ga se makne jer je on trebao otići i s mjesta predsjednika. To republikanci traže s punim pravom jer pitanje je ako nisi sposoban za kandidaturu, za što si sposoban. Da je Kamala Harris sada ušla kao predsjednica u kampanju imala bi odmah potpredsjednika, a to bi morao biti bijelac i muškarac i lista bi bila kompletirana. A sada imaju konvenciju gdje će biti borba”, dodao je.

“To će trajati do kraja rujna i to im otežava situaciju s financijerima jer su oni vezani za imena. Tu je i nedostatak tzv. leadershipa, ne možeš donositi odluke. Ona će biti opterećena jer će morati donositi odluke , a neće biti predsjednica”, naveo je.

Biden odustao, a glumci i pjevači pohrlili dati podršku Harris

Smatra da Donald Trump neće lakše pobijediti Harris. “Pogotovo ako se odluče na pilu naopako. Sve što su oni radili Bidenu oni mogu raditi Trumpu, ona je 20 godina mlađa od njega, crnkinja je, žena je. Sve gdje su republikanci slabi, a imali su puno jaču međurasnu podršku i to će sada vjerojatno izgubiti”, tvrdi Puhovski.

“Oni ne mogu tako lako s njom izaći na kraj jer su išli na senilnost Bidena i na korupciju s kojom ona nema veze. Po meni bi Gretchen Withmer bi po meni bila puno bolja kandidatkinja, ali za to je prekasno”, rekao je.

“Ova je odluka važna za nas, puno važnija nego tko će biti na Pantovčaku. Da je Zoran Milanović sada izjavio da odustaje od nove kandidature, to bi bila puno manja vijest nego ova”, dodao je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.