Putin je u velikom govoru otkrio svoj cilj

Institut za proučavanje rata (ISW) u novom je izvješću analizirao veliki govor ruskog predsjednika Vladimira Putina koji je održao na konferenciji Valdai Discussion Cluba u Moskvi u četvrtak.

Putin je u govoru ponovno odbacio ideju ukrajinskog suvereniteta i to na način koji je fundamentalno nespojiv s ozbiljnim pregovorima između dviju susjednih zemalja. Ruski lider je poručio da “jedino stvarno jamstvo ukrajinskog suvereniteta” može biti samo Rusija, koja je “stvorila” Ukrajinu.

Putin je ponovio da je “povijesna činjenica” da su Ukrajinci i Rusi u biti jedan narod koji je razdvojen u različitim državama.

VEZANA VIJEST Putin o nuklearnom oružju: Nikad nismo rekli ništa proaktivno o tome…

Teze ruskog predsjednika odbacuju pravnu činjenicu da je Ukrajina u potpunosti suverena država, da je Ruska Federacija priznala suverenitet Ukrajine i da ukrajinski narod postoji kao posebna nacija.

Putinov narativ da su Ukrajinci i Rusi jedan narod razdvojen u različitim državama ukazuje na njegov stalni cilj da uništi ukrajinsku državu i izbriše pojam ukrajinskog naroda, ističe ISW.

Ove izjave, zajedno s mnogim ruskim postupcima, moraju izazvati ozbiljno razmišljanje o pitanju je li ruski rat protiv Ukrajine genocidna akcija budući da je genocid zakonski definiran kao “djela počinjena s namjerom da se uništi, u cijelosti ili djelomično, nacionalne, etničke, rasne ili vjerske skupine”.

#Putin continues to reject Ukrainian sovereignty in a way that is incompatible with serious negotiations. His perpetuation of the narrative that #Ukraine and #Russia are a single people indicates his continued objective to destroy the Ukrainian state.https://t.co/nkQBvQuhL8 pic.twitter.com/JVMcXy8hmS