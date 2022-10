U ruskoj regiji Belgorod, koja se nalazi uz granicu s Ukrajinom, nakon granatiranja eksplodiralo je skladište streljiva, rekao je regionalni guverner Vjačeslav Gladkov te objavio da nema ozlijeđenih, kao i da će lokalno stanovništvo biti odvedeno na sigurno.

Internetom kruže snimke posljedica ukrajinskog napada na kojima se vidi kako je skladište u plamenu.

Ranije danas guverner belgorodske oblasti je izjavio kako su ukrajinske snage granatiranjem oštetile višekatnicu u gradu Belgorodu, na što su Ukrajinci odgovorili da su Rusi sami oštetili zgradu tako što je “nešto pošlo po krivu” pri napadu na Harkiv, prenosi Index.

