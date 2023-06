Rusi su u teškom problemu? “Vuku rezerve, a tko to prvi počne raditi…”

Podijeli :

Anatolii STEPANOV / AFP

Iz dana u dan prati se situacija na ukrajinskim frontovima, a više o tome govorio je u Newsroomu N1 televizije vojno-politički analitičar s Obris.org Igor Tabak.

Ono što se laicima i promatračima “na daljinu” može činiti jest da ukrajinska protuofenziva usporava, ne ide prema cilju ili nije pokazala uspjehe.

“To su još uvijek početne faze i ovo što se gleda posljednjih tjedana su ozbiljnija opipavanja ruskih linija, koja su donijele male pomake. Ukrajinci jesu ponosni što su oslobodili sedam sela, ali to je još početak”, započeo je Tabak pa nastavio:

“Ukrajina još uvijek narasta. S jedne strane ima obuku svojih ljudi u Engleskoj, širom Europe i s Amerikancima. To je nešto što traje i što im dodaje na ljudskom kapitali, koji uvelike još ne troše. Uz to, još uvijek im aktivno pristiže tehnika, ne samo neka nova nego i ono što se prije dogovaralo. Mislim da im se sad otvorilo i nekoliko dodatnih tura oklopnjaka. Sve to će im dobro doći i integrirat će se u ovo što već imaju od vojske. Samo, pitanje je gdje s tim jer je fronta dugačka, oko tisuću kilometara, a i raznolika je.”

Iako se prvi plan često postavljaju Ukrajinci, nešto se pita i Ruse. Čvrsto drže linije, ispred njih je sve temeljito minirano i nije ih lako probiti. No, nije ni da se mogu opustiti, dapače, prvenstveno zbog nekih informacija koje im ne idu u prilog.

“Situacija im nije sjajna jer su u prva dva do tri tjedna ozbiljnih akcija iz pozadine morali privlačiti dosta ozbiljne komade svojih mobilnih rezervi. Tu govorimo o nekoliko brigada, ali i jednoj diviziji. Netko će reći da tko prvi počne ozbiljno vući rezerve je u teškom problemu”, smatra Tabak.

Iz vojne perspektive, ovaj je sukob drugačiji i zbog naoružanja koje se može vidjeti na bojištima.

“Sva ta tehnika potječe iz vremena Sovjetskog Saveza, kad se pripremalo za svjetski rat. U manjim sukobima koje smo imali prilike vidjeti proteklih desetljeća diljem svijeta nije postojala potreba za svim tim naoružanjem koje trenutno možemo vidjeti pa je to dosta drugačije. Ovo je drugačiji rat i sukob drugačijih gabarita.”

A drugačiji je i u smislu praćenja videotehnologijom pa javnost može pratiti rat kao da je riječ o nekom filmu. U kojem sad Ukrajinci vode glavnu riječ…

“Rusi su se pripremali na tri dana rata ili dva tjedna rata, na teren gdje se nitko neće braniti. Očekivali su bijeg ukrajinskih vlasti, prolaz do Kijeva, gdje je trebala biti pobjedonosna parada. No, umjesto toga svjedočimo mnogim manjim bojištima i obrani, koja zna biti dosta kreativna”, rekao je Tabak i dodao da tehnologija kao ova koja se vidi u Ukrajini još nije zabilježena, pri čemu se prvenstveno referirao na bespilotne letjelice i kamere na vojnicima, vozilima…

