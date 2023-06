Ruski medij otkrio zašto Putin nigdje ne putuje: To mu je samo povećalo paranoju

Podijeli :

Sputnik/Ilya Pitalev/Kremlin via REUTERS

Ruski predsjednik Vladimir Putin već desetljećima njeguje imidž nepobjedivosti kroz mačističke nastupe i agresivno nametanje uloge Rusije na svjetskoj sceni.

Međutim, Daily Beast u srijedu je izvijestio, citirajući nezavisni ruski medij Verstka, da se ruski vođa sve više boji za vlastiti život, prenosi Business Insider.

Mediji prenose da je Putin toliko uplašen od mogućeg atentata u jeku invazije na Ukrajinu da odbija putovati iz zemlje.

Izvor, kojeg Verstka opisuje kao visokopozicioniranog ruskog dužnosnika, kaže da iza zidova Kremlja postoji osjećaj da Putin nigdje ne želi putovati i da se “ne osjeća sigurno.”

Nedavni događaji samo su pojačali predsjednikovu paranoju, opisuje ruski medij. U ožujku je Međunarodni kazneni sud u Haagu izdao nalog za Putinovo uhićenje zbog sumnji u počinjene ratne zločine, a oko Moskve je došlo do niza misterioznih napada dronovima. Također postoje glasine o tome da šef ruske plaćeničke skupine Wagner, Jevgenij Prigožin, protiv Putina sprema puč.

Vojni analitičar: “Ovo je izravan napad na Putina”

U utorak je dronovima napadnut bogati kvart ruskog glavnog grada, a Kremlj kaže da su dronove presreli sustavi protuzračne obrane.

Pozivajući se na popis lokacija pada dronova iz ruske vlade, Moscow Times je prenio da su dronovi pali na sela tek nekoliko kilometara udaljena od Novo-Ogarjova, gdje se nalazi luksuzna kuća u kojoj, vjeruje se, Putin provodi mnogo vremena.

Jedan izvor za novine je rekao da je Putin bio u toj rezidenciji u trenutku napada, a probudili su ga tjelohranitelji.

Dužnosnik Kremlja i bivši ruski predsjednik Dmitrij Medvedev rekao je da je napad dronom na Kremlj u svibnju bio ukrajinski pokušaj atentata na Putina, što je Ukrajina negirala.

Bivši obavještajni dužnosnik britanske vojske Philip Ingram rekao je za Insider da se Putin već dugo okružuje kompliciranim sustavima osiguranja, a njegova izolacija sve je izraženija.

Ingram je dodao da je ruski predsjednik postao još više paranoičan tijekom pandemije koronavirusa, kada je živio u potpunoj izolaciji. Novi strahovi od atentata, kaže Ingram, znače da je Putin gotovo potpuno izoliran, u kontaktu jedino s nekolicinom bliskih suradnika koji mu daju lažne informacije koje on želi čuti.

Nedavni događaji, kaže Ingram, “nastavit će pojačavati njegovu paranoju, a on će sve više pojačavati mjere osiguranja oko sebe i tako se sve više izolirati.”

Te mjere osiguranja uključuju korištenje dvojnika i neprestano testiranje hrane na otrove.

Ukrajina tvrdi: U svakom trenutku znamo gdje se nalaze Putin i Prigožin

“Njegov program je vrlo pažljivo kontroliran,” kaže Ingram. “Njegovi bliski tjelohranitelji odani su mu do razine kada će za njega učiniti apsolutno sve – prolaze psihološka testiranja za svakakve scenarije. Za njega će, doslovno, učiniti baš sve.”

Ingramovi komentari u skladu su s izjavama bivšeg dužnosnika iz Kremlja Gleba Karakulova, koji je pobjegao iz Rusije u travnju zbog protivljenja ratu u Ukrajini.

Karakulov je govorio o Putinovoj rastućoj izolaciji i paranoji. U razgovoru s ruskom oporbenom skupinom u Londonu, govorio je da Putin, kada putuje, to čini u oklopnom vlaku, a također je inzistirao na strogim mjerama karantene za njemu bliske suradnike tijekom pandemije. Ruski vođa ne želi koristiti ni internet, rekao je Karakulov.

Ingram dodaje da Putinova izolacija znači da dobiva samo iskrivljene informacije koje mu daju bliski suradnici, što negativno utječe na odluke koje on donosi.

To, kaže Ingram, “znači da je on u poziciji gdje će njegove odluke biti sve gore i gore kako mu se budu servirale samo stvari koje on želi čuti.” Kao primjer, Ingram navodi Putinove krive korake u invaziji na Ukrajinu.

Očekivalo se da će Putin ovog ljeta stići na summite u Indiji, kao i summit BRICS-a u Južnoafričkoj Republici u kolovozu, no lokalni mediji izvještavaju da je njegovo pojavljivanje na tim događajima upitno zbog naloga za uhićenje Međunarodnog kaznenog suda.

Reuters je izvijestio da su dužnosnici Južnoafričke Republike čak razgovarali o tome da premjeste summit u Kinu.

Putin samog sebe želi prikazati kao “međunarodnog državnika,” kaže Ingram, koji se nameće na globalnoj pozornici. No strahovi od atentata i osjećaji paranoje polako su počeli uništavati taj imidž.

