Izdana upozorenja za dijelove Hrvatske: Oprez, prijeti olujno nevrijeme

Sljedećih dana u većini krajeva bit će malo manje toplo, ali i dalje mnogima u unutrašnjosti sparno, uz još češće pljuskove i grmljavine nego prošlih dana ovoga tjedna.

Danas će biti prevladavajuće sunčano i danju vrlo toplo, no i dalje nestabilno, osobito u unutrašnjosti. Naime od sredine dana uz umjeren i jak razvoj oblaka bit će mjestimičnih pljuskova i grmljavine, lokalno moguće i izraženijih. Poneki neverin vjerojatan je popodne i duž obale. Ujutro mjestimice uz rijeke i po kotlinama kratkotrajna magla. Vjetar uglavnom slab, na Jadranu od sredine dana do umjeren jugozapadnjak, prema otvorenom moru i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 25 i 29 °C.

DHMZ je izdao žuto upozorenje za dijelove zemlje.

U subotu djelomice sunčano te i dalje nestabilno. Od sredine dana uz mjestimice jači razvoj oblaka bit će pljuskova praćenih grmljavinom, ponajprije u gorju i u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, pod Velebitom prolazno i jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka od 10 do 15, na Jadranu između 16 i 20, a najviša dnevna od 24 do 28 °C, ponegdje u gorju malo niža.

Stiže El Nino: Mnogim zemljama prijeti suša. Evo što čeka Europu

“Sljedećih dana u većini krajeva malo manje toplo, ali i dalje mnogima u unutrašnjosti sparno, uz još češće pljuskove i grmljavine nego prošlih dana ovoga tjedna. Naravno, ponegdje su i dalje moguća i olujna nevremena s tučom, i to ne samo u kopnenom području nego i na Jadranu – u subotu uglavnom na srednjem dijelu, u nedjelju na sjevernom, a od ponedjeljka gotovo posvuda. Osim ponegdje umjerenog maestrala, u subotu će na sjevernom Jadranu biti prolazne bure, podno Velebita vjerojatno i jake, a od potkraj nedjelje sve češće uglavnom umjereno jugo”, prognozirao je glavni meteorlog HRT-a Zoran Vakula.

