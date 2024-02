Saveznik Navaljnog pozvao Ruse na prosvjed, Kremlj upozorava

Podijeli :

REUTERS/Nacho Doce

Bliski saveznik nedavno preminulog oporbenog čelnika Alekseja Navaljnog pozvao je u utorak Ruse da na dan izbora u ožujku izađu u velikom broju na prosvjed protiv predsjednika Vladimira Putina, na koji je Navaljni pozvao prije smrti.

Iz Kremlja upozoravaju da će biti zakonskih posljedica za svakoga tko posluša ovaj “provokativni poziv“ ljudi koje su nazvali opasnim ekstremistima koje podupire SAD.

U objavi na društvenim mrežama od 1. veljače Navaljni je pozvao Ruse da iskažu svoje mišljenje zajedničkim izlaskom na glasanje u isto vrijeme, u podne 17. ožujka.

Navaljni je umro u arktičkoj kaznenoj koloniji 16. veljače.

Njegov saveznik Leonid Volkov u videu na YouTubeu nazvao je poziv na prosvjed “Navaljnijevom izravnom političkom oporukom”, te posljednjim pozivom na akciju koji je uputio.

“Ovo više nije samo politička akcija usmjerena na prevladavanje političke usamljenosti i izolacije. Ovo je postao skup žalovanja i građanska komemoracija, akcija u spomen na Navaljnog koji nas je tražio da je održimo”, rekao je.

“Uvjerite što više ljudi”

Volkov je poručio da je to vrlo važno jer će “ljudi na taj način ispuniti posljednju volju Alekseja Navaljnog“ i potaknuti istomišljenike na djelovanje.

“Učinite to. U vremenu preostalom do izbora uvjerite što više ljudi da i oni to učine.”

Navaljni je skoro bio oslobođen? Trebao je biti razmijenjen za ovog čovjeka kojeg traže Rusi

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je novinarima da su pristaše Navaljnog “dobro poznati po svojim provokativnim pozivima na kršenje zakona Ruske Federacije“ te da će “biti posljedica za one koji se na njih odazovu“ jer je takva praksa “štetna“.

Navaljni je pozvao na prosvjed “U podne protiv Putina” kao način pokazivanja otpora bez opasnosti od uhićenja za sudionike, jer bi prosvjedovali stajanjem u redu da legalno glasaju.

Putinu je osiguran reizbor u šestogodišnji mandat. Dvoje antiratnih kandidata diskvalificirana su iz tehničkih razloga, a nijedan od preostalih troje kandidata ne kritizira predsjednika.

Šef ukrajinske obavještajne službe rekao da Navaljni nije ubijen pa zaprijetio Rusiji

Navaljnijev tim ne može pronaći prostor za komemoraciju

Navaljnijev tim objavio je i da ne može pronaći prostor za komemoraciju koju su planirali ovaj tjedan.

U objavi na platformi X Kira Jarmiš je napisala: “Od jučer tražimo mjesto gdje se možemo oprostiti od Alekseja. Zvali smo većinu privatnih i javnih pogrebnih društava i pogrebnih dvorana.”

“Negdje kažu da je prostor zauzet, negdje odbiju na spomen imena ‘Navaljni’. Na jednom mjestu nam je izravno rečeno da je pogrebnim društvima zabranjen rad s nama.”

