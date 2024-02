UZNEMIRUJUĆE! STRAVIČNO! Ljubomorna hrvatska diva J. L. otela srpsku pjevačicu i živu je uzidala u betonske temelje zagrebačke Arene (VIDEO)!

Podijeli :

"Josipa Lisac u krcatom Domu sportova zaokružila pedesetu godišnjicu Dnevnika jedne ljubavi", sutradan je specijalizirani glazbeni portal muzika.hr javio o zagrebačkom koncertu hrvatske dive, intimnom hommageu Karlu Metikošu o pedesetoj godišnjici njihova kultnog albuma. "Graciozna Josipa Lisac jučer je u Domu sportova proslavila veliku pedesetu obljetnicu svojeg albuma Dnevnik jedne ljubavi", dojavio je onda i specijalizirani muzički portal glazba.hr, uz naslov "Boginja koja nije za Arenu".

“Josipa je obrazložila zašto je njezin nekonvencionalni put bio baš taj koji je ispravan i utvrdila koliko je neiscrpan njezin glazbeni, ali i ljubavni izričaj”, napisala je izvjestiteljica glazbe.hr. “I nije to učinila iz vlastite potrebe da se igdje pozicionira, već iz nesebičnosti i želje za dijeljenjem čiste emocije. ‘Moj je menadžment htio da pjevam u Areni. Sad svi idu tamo. A baš zbog toga meni tamo nije mjesto’, zaključila je, a baš te riječi su sukus svega: jedna od glavnih odrednica trenda je njegova prolaznost, a ovoj neumornoj i dosljednoj čuvarici vlastite poetike nikada nije bilo mjesto u toj kategoriji.”

Društvenim mrežama i manje, hm, specijaliziranim novinama i portalima od cijelog je Josipinog koncerta, razumljivo, zanimljiva bila samo njena kratka upadica o zagrebačkoj Areni pa smo uskoro dobili i integralnu snimku te fusnote. “Meni je moj menadžment rekao, ‘ne, Josipa, mi smo htjeli Arenu’. O ne, o ne, o ne, ne!”, uhvatila se za glavu dobro raspoložena diva na pozornici male dvorane Doma sportova. “Pa sad zapravo svi idu u Arenu. Ne, meni tamo naprosto nije mjesto.”

I već koji sat kasnije portal dnevno.hr prenio je snimku uz kratku vijest s naslovom – “Josipa Lisac podigla Zagrepčane na noge, priznala što misli o Areni: ‘O ne, nije mi tu mjesto!'”

Nije dugo trebalo da saznamo što je Josipa zapravo mislila i zašto je njena izjava “digla Zagrepčane na noge”. Portal 24sata istog je dana pojasnio kako “mnogi misle da se time osvrnula na narodnu glazbu koja tamo ‘svira’ posljednje vrijeme”, otisnuvši masnim naslovom – “Josipa Lisac ‘prozvala’ je cajke u Areni: ‘Meni tamo nije mjesto!'”

U redu, sad smo već imali nešto: Josipa Lisac svojom je izjavom zapravo prozvala cajke. Ali koje cajke? S hrabrom tezom o “narodnoj glazbi koja tamo ‘svira’ posljednje vrijeme” prvi je izašao portal story.hr. “‘Pa sad svi idu u Arenu, meni tamo nije mjesto’: Je li Josipa Lisac ovim komentarom ‘podbola’ Aleksandru Prijović?”, zapitao se u naslovu taj portal. Investigativni tim Jutarnjeg lista, međutim, ne postavlja pitanja, on nudi odgovore: “Josipa Lisac o rasprodanim Arenama Aleksandre Prijović: ‘O ne, o ne, o ne…'”

Nismo tako ni popili jutarnju kavu, a već smo imali otkriće kako je hrvatska muzička diva opaskom “meni tamo nije mjesto” mislila na srpsku turbofolk zvijezdu Aleksandru Prijović i njenih već čuvenih pet rasprodanih zagrebačkih Arena. “Legendarna Josipa na koncertu pecnula Priju: Mnogi misle da je diva napokon rekla sve što misli”, javio je portal onda i direktno.hr, pojašnjavajući kako je “hrvatska glazbena diva izjavom kojom je zaintrigirala javnost namjeravala isprovocirati Aleksandru Prijović”. “Josipa Lisac o rasprodanim Arenama Aleksandre Prijović: ‘Meni tamo nije mjesto!'”, javio je tako i portal najnovijevijesti.hr, nakon lega se vijest proširila socijalističkim federativnom Regionom.

“Josipa Lisac potkačila Prijovićku: Neću da pjevam tamo gdje pjevaju cajke!”, urlao je u naslovu bosanskohercegovački mondo.ba, “Josipa Lisac potkačila Aleksandru Prijović i narodnjake: ‘Nije mi mjesto u Areni, sad svi idu tamo!'”, javio je crnogorski portal Cafe del Montenegro, a srpski 24sedam.rs pod zvučnim naslovom “Josipa Lisac isprozivala Aleksandru Prijović zbog zakazanih Arena: Teatralna pred publikom” objasnio je kako je kako je “pevačica Aleksandra Prijović napravila pravu pometnju u Hrvatskoj zbog niza koncerata koje je održala”. Složio se s tim i portal k1.rs, koji je u tekstu pod naslovom “Josipa Lisac PROZVALA Aleksandru Prijović? Odbija da peva u zagrebačkoj Areni, zasuli je negativnim komentarima!”, obavijestio čitatelje kako “pojedinim hrvatskim pevačima i dalje smeta uspeh Aleksandre Prijović”: “Mnogi su odmah povezali da hrvatska diva pod ovim “svi idu u Arenu” misli na publiku Aleksandre Prijović, a njenih pet teatralnih usklika ‘O ne’ povezali sa pet rasprodatih arena srpske pevačice.”

Vrlo dobro. Ne samo da smo saznali da je Josipa mislila na cajke, ne samo da smo saznali da je mislila konkretno na Aleksandru Prijović, već smo saznali i da onih “O ne, o ne, o ne, o ne”, koje smo čuli i vidjeli na snimci, zapravo nije bilo četiri, nego pet, kako bismo to onda bolje “povezali sa pet rasprodatih arena srpske pevačice”.

Sad je sve bilo mnogo jasnije.

“Je li Josipa Lisac ljubomorna na Aleksandru Prijović?”, logično se u naslovu svog eseja zapitao komentator Indexa. Ako je vjerovati portalu net.hr, fanovi uopće ne sumnjaju: “Ne želi u Arenu! Josipa Lisac kritizirala Aleksandru Prijović? Fanovi: ‘Ljubomora je čudo!'” Čudo, međutim, nije samo ljubomora Josipe Lisac, već je čudo i naša nagluhost, zbog koje valjda u buci Doma sportova nismo čuli ni kad je ljubomorna i mušičava diva onekala i ono peto “o ne”, ni kad se zaklela kako “ne želi više kročiti u zagrebačku Arenu”. Srećom, tu su bili izvjestitelji banjolučkog portala BL: “Da li je ovo išlo na račun Aleksandre Prijović? Josipa Lisac ne želi da kroči u zagrebačku Arenu!” Za razliku od BL-a, dobro obaviješteni beogradski Pink uopšte ne sumnja: “PRIJA NA UDARU JOSIPE LISAC! Hrvatska pevačica usred svog koncerta potkačila srpsku zvezdu: Više neću kročiti u ZG arenu!”

Dalje je bilo lako.

“‘Sada svi idu u Arenu, ne želim da kročim tamo’: Josipa Lisac nakon uspeha Aleksandre Prijović jednim komentarom izazvala burne reakcije”, suzdržano i profesionalno javio je portal Nova.rs. “Odbila da peva u Areni: Josipa Lisac nakon rekordnih koncerata Aleksandre Prijović u zagrebačkoj Areni: ‘Sada ne želim da kročim tu!'”, velikim je naslovom cenjeni publikum obavijestio srpski Telegraf. “Josipa Lisac nakon što je Aleksandra Prijović napravila spektakl u zagrebačkoj Areni: VIŠE NEĆU DA KROČIM U ZG ARENU!”, velikim je slovima dodao i beogradski Blic. “‘VIŠE NEĆU DA KROČIM U ZG ARENU!’: Da li je Josipa Lisac sa 5 TEATRALNIH “O, NE!” mislila na Prijine koncerte?! Usledio APLAUZ!”, velikim se slovima onda, što će, razbacao i dobri, stari Kurir.

Konačno, na kraju velike turneje po socijalističkom federativnom Regionu, vijest da Josipa više nogom neće kročiti u Arenu vratila se u Zagreb. “‘Ne želim kročiti u zagrebačku Arenu’: Josipa Lisac žestoko ‘spustila’ Aleksandri Prijović?”, prenio je portal scena.story.hr, dodavši kako je “Josipa Lisac zbog Aleksandre Prijović dobila ‘jezikovu juhu'”.

Uslijedili su, jasno, šok i nevjerica. “Josipa Lisac posle Prije ne želi da kroči u zagrebačku Arenu: čuvena hrvatska pevačica sve šokirala izjavom!”, pisao je šokirani beogradski Informer. “Josipa Lisac potkačila Priju: svi u ŠOKU poslije ovih riječi nakon Aleksandrinih nastupa!”, šokiran je bio i portal balasevizam.novi.ba, a šoka nije nedostajalo ni na portalu espreso.co.rs: “Svi u šoku! JOSIPA LISAC ISPROZIVALA PRIJU U ZAGREBU? Pevačica UDARILA baš nisko, ČEMU SVE TO?”

Nakon šoka, nastupio je, jasno, opšti haos. “Hrvatska pevačica isprozivala Aleksandru Prijović, haos neviđenih razmera!”, kočio se naslov u tabloidu Alo!, koji je u tekstu objasnio kako je “Josipa Lisac nastupala u mnogo manjem prostoru pa krenula da proziva i na mrežama je nastao haos!” A u opštem haosu portal necenzurisano.rs ekskluzivno je otkrio i što je Josipa Lisac zapravo točno rekla: “‘VIŠE NEĆU DA KROČIM U ZG ARENU ZBOG ČETNIKUŠE!’ Da li je Josipa Lisac sa pet TEATRALNIH “O, NE!” mislila na Prijine koncerte?! Usledio APLAUZ!”

I sve to u samo dan-dva!

Dalje nisam pratio pa nisam znao ni dokle je došla istraga ni da li je poremećena krvoločna zvezdoubica J. L. (74) u bekstvu i da li je od nesrećne Aleksandre Prijović uopšte išta ostalo. Sve dok nekoliko dana kasnije svi mediji nisu prenijeli demanti Josipe Lisac: “Čitam posljednjih dana zastrašujuće riječi s raznih portala o uvredi koju sam nanijela Aleksandri Prijović. To nisu moje riječi. Te riječi su izmišljene. One su vaše. Zašto se tako veselite nanoseći drugima zlo? Povrijedili ste me. Istovremeno ste kroz vulgarne naslove povrijedili i mladu Aleksandru! Zašto?”

Dalje je, jasno, bilo još i lakše.

“Hrvatska pevačica se oglasila nakon navodnog napada na Aleksandrom Prijović: ‘Povredili ste me!'”, mrtav hladan javio je Informer.

“PREKIPELO JOJ! JOSIPA LISAC ZADALA UDARAC HRVATIMA!”, spremno je, jasno, odmah prenio beogradski Pink.

“‘USTAŠE, PIČKA VAM MATERINA!’: uvrijeđena zbog pisanja hrvatskih medija Josipa Lisac zauzela policijsku postaju u ličkom Srbu, minirala prugu Knin-Drvar i podigla narodni ustanak!”, ekskluzivno je na koncu otkrio kolumnist portala N1.

