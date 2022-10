FOTO, VIDEO Srušio se viseći most u Indiji s oko 400 ljudi, najmanje 60 mrtvih

Najmanje 60 ljudi je poginulo kada se srušio pješački most preko rijeke u zapadnoj indijskoj državi Gujarat, pri čemu su stotine ljudi pale u vodu, rekli su dužnosnici.

Radi se o visećem mostu koji je turistička atrakcija preko rijeke Machhu u gradu Morbi. Na njemu je navodno bilo četristotinjak ljudi.

Televizijske snimke prikazuju desetke ljudi koji se drže za iskrivljene ostatke srušenog mosta dok se ekipe hitne pomoći bore da ih spase.

Neki su se penjali po slomljenoj konstrukciji kako bi pokušali doći do obale rijeke, dok su drugi uspjeli otplivati na sigurno.

“Do sada je potvrđeno 60 smrtnih slučajeva”, rekao je član parlamenta Mohan Kundariya.

Najmanje 30 ljudi također je ozlijeđeno, kazali su drugi dužnosnici.

Most privlači mnoge posjetitelje tijekom blagdanske sezone, kada se slave Diwali i Chhath Puja.

