Što ne biste trebali raditi nakon 22 sata u Njemačkoj ako ne želite kaznu?

Postoje stvari koje više ne biste trebali raditi nakon određenog vremena, nego ih odgodite za sljedeći dan.

Mnogi smatraju da je jedan dan prekratak da bi se ostvarilo sve ono što ste naumili. Međutim, postoje aktivnosti koje nakon određenog vremena treba izbjegavati. Ne zato što više nemaju smisla nego zato što to propisuju pravila i propisi, piše Fenix-magazin.

Pogotovo ljeti, mnogi vole roštiljati do kasnih večernjih sati. No prema nekoliko sudskih odluka to nije dopušteno. Jer susjede može uznemiriti miris, a možda i dim. Između ostalog, okružni sud u Aachenu (Az. 6 S 2/02) odlučio je da je roštiljanje dopušteno samo između 17 sati i 22:30 sati. Okružni sud u Schönebergu (Az. 3 C 14/07) čak skraćuje vremenski raspon na 21 sat.

Osim mirisa i/ili dima, buka također igra presudnu ulogu u nekim sudskim odlukama. Jer od 22 sata. postoji noćni odmor, kojeg se treba pridržavati pod svaku cijenu. To znači da ni gosti ne smiju razgovarati jako glasno.

Određene aktivnosti u vrtu također se više ne smiju provoditi nakon 22 sata – one koje stvaraju buku. To uključuje, na primjer, košenje travnjaka ili rezanje živice. Zabrana se odnosi i na uređaje koji imaju eko-oznaku te su stoga označeni kao tihi.

Želite li nešto obaviti u vrtu, to možete učiniti radnim danom od 7 do 20 sati. – s posebno glasnim uređajima poput usisavača i puhača za lišće to se može učiniti između 9 i 13 sati. Ako to ne učinite, dobit ćete novčane kazne.

Čišćenje

Postoje neki susjedi koji žele čistiti navečer. Ali i ovdje vrijedi sljedeće: nakon 22 sata većina radova mora se prekinuti.

To se, primjerice, odnosi na usisavanje. Jer tijekom noćnog odmora – između 22 sata i 6 ujutro – ni u stanovima ne smije biti glasnije od 30 dB (decibela). Razina buke koju proizvode mnogi usisavači je najmanje 50 dB.

A pranje rublja u perilici noću također nije dopušteno. Budući da ciklus centrifuge može biti prilično glasan – čak i ako traje kratko u usporedbi s cijelim ciklusom pranja. Isto vrijedi i za sušilice rublja.

Ako vam se još noću čisti i posprema i glasni ste, kršite kućni red.

U kući naravno možete čistiti i nakon 22 sata. Ipak, treba držati zatvorene prozore i vrata kako buka ne bi probila van.

