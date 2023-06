Građani ostaju bez zdravstvenog osiguranja: “To je udar na sirotinju i invalide”

Podijeli :

Posljednji dan kada su se građani, koji su osigurani kao nezaposlene osobe, a ne vode se na Zavodu za zapošljavanje, mogli javiti Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje radi provjere svog statusa bio je danas.

To je do sad učinilo 134.047 osoba, no njih oko 146.000 od petka će biti odjavljeni iz osiguranja po službenoj dužnosti – i to bez donošenja rješenja.

“Ja sam broj 359, sad je 300., čekat ću još pola sata sigurno. Čekat ćemo, što se mora, mora se”, kaže nam Biserka iz Zagreba.

HZZO detaljno objasnio tko bi mogao ostati bez osiguranja

Mnogima je to u četvrtak bila jedina opcija ne žele li ostati bez zdravstvenog osiguranja.

I Snježana, koja nije zaposlena niti je prijavljena na burzu rada, uhvatila je zadnji vlak. No, od petka svaka će tri mjeseca morati dolaziti u urede HZZO-a i regulirati status.

“Mislim da je to gnjavaža, ne razumijem zašto je to baš potrebno, ali ako netko smatra da je potrebno. Što mi možemo reći glede toga”, rekla je Snježana iz Zagreba.

Na ovaj način, HZZO koji je krenuo u “čišćenje” broja osiguranika, želi uvesti reda u zdravstveno osiguranje.

“To je udar na sirotinju, na ljude koji su nezaposleni, koji su invalidi, koji ne mogu uopće doći. Meni je lako jer sam u Zagrebu, a šta je s onim ljudima koji nemaju takvu prometnu povezanost – oni su u problemima. Pravo na zdravstveno osiguranje trebaju imati svi koji rade i koji ne rade. I zadnji onaj klošar bi trebao imati pravo nekakvo”, mišljenja su zgroženi građani.

Procjene su da u Hrvatskoj ima barem 280.000 osiguranika više nego što je stanovnika, stoga će nešto manje od 146.000 njih, koji se nisu javili HZZO-u, od petka biti odjavljeni iz osiguranja po službenoj dužnosti – i to bez donošenja rješenja.

124.000 građana javilo se HZZO-u radi provjere statusa, što s ostalima?

“Oni doista predstavljaju, neću reći trošak za zdravstveni sustav, ali zadnjih godinu dana 232 milijuna eura je utrošeno na liječenje te skupine ljudi”, riječi su ministra zdravstva Vilija Beroša.

No odredbe novog zakona o zdravstvenom osiguranju tvrdi informacijski stručnjak Lucijan Carić nisu ustavne. Stoga je zakon zbog kojeg ovih dana tisuće građana hrle na HZZO poslao na ocjenu ustavnosti.

“Mislim da bi Ustavni sud trebao po hitnom postupku suspendirati taj zakon dok ne donese odluku. Kakva će biti, to se ne može prejudicirati. Osobno, moram reći da se ničemu ne nadam. Nemam neko veliko uvjerenje da će Ustavni sud stati na stranu ustavnosti i građana”, smatra Carić.

I stručnjaci se slažu da bi trebalo donijeti rješenje na koje se građani mogu žaliti ili pokrenuti upravni postupak u kojem osoba može argumentirati iz kojeg se razloga nije javila niti opravdala nejavljanje HZZO-u.

Evo zašto je HZZO snizio cijene za više od 300 lijekova

“Vjerujem da će u perspektivi Ustavni sud ukinuti takve zakonske odredbe koje krše Ustavom zajamčena prava građana iako imaju legitiman cilj, a to je da se u sustav obveznog zdravstvenog osiguranja uvede red, međutim, način na kojim se taj cilj ostvaruje je protivan Ustavu RH”, izjavio je Mato Palić, ustavni stručnjak s Pravnog fakulteta u Osijeku.

Novinarka tjednika Novosti Nataša Škaričić smatra da je način na koji se sve napravilo sramotan i da bi netko morao zbog toga politički odgovarati.

Danima pokušavamo dobiti obrazloženje HZZO no oni su se oglušili na naše upite i tako važnu odluku kažu da će ponovno komunicirati priopćenjem.

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju pruža širok spektar osnova osiguranja pa je skoro nemoguće da se osoba ne može obvezno zdravstveno osigurati, što znači da se vodi računa o svim skupinama društva pa se tako i najranjiviji rješavaju na njima najprihvatljiviji način.

Sljedeći korak je očitovanje Ustavnog suda.

