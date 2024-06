Stoltenberg: Više od 20 NATO članica trošit će više od dva posto BDP-a na obranu

Podijeli :

Više od 20 NATO članica ispunit će ciljanju vojnu potrošnju saveza izdvajanjem barem dva posto od svoga BDP-a na obranu ove godine, rekao je glavni tajnik NATO saveza Jens Stoltenberg.

Obraćajući se thinkthanku Wilson Center u Washingtonu, Stoltenberg je rekao da je prije pet godina manje od deset zemalja članica ispunjavalo svoj cilj potrošnje na obranu.

“Tek sada mogu otkriti da će ove godine više od 20 članica potrošiti barem dva posto svoga BDP-a na obranu”, rekao je Stoltenberg.

“To je dobro za Europu i dobro je za Ameriku, posebice zato što se dosta od tog viška potroši ovdje u SAD-u”, rekao je, dodavši da u posljednje dvije godine iz SAD-a dolazi više od dvije trećine nabavki za europsku obranu, vrijednih više od 140 milijardi dolara.

Stoltenberg je stigao u Washington za pripreme sljedećeg NATO samita koji će se održati u glavnom gradu SAD-a te bi se kasnije u ponedjeljak trebao sastati s predsjednikom Joeom Bidenom.

Stoltenberg je rekao da kad su NATO čelnici zadali cilj od dva posto BDP-a na svome samitu 2014. godine, samo su tri članice, SAD, Grčka i Velika Britanija, ispunile svoju obvezu. U to vrijeme, NATO je imao 28 zemalja članica, a sad ih je 32.

Obrambeni proračun NATO-a – postao je meta prijepora proteklih godina, osobito kad je bivši američki predsjednik Donald Trump optužio Europljane da troše premalo na svoju sigurnost i da se oslanjaju na SAD za zaštitu. Ranije ove godine, Trump je izazvao bijes sugerirajući da ne bi štitio NATO članice koje nisu potrošile dovoljno na obranu i da bi čak ohrabrio Rusiju da ih napadne.

Obrambena potrošnja kod mnogih europskih nacija drastično je narasla od početka ruske invazije na Ukrajinu u veljači 2022. godine, a NATO dužnosnici rado naglašavaju da europske zemlje članice sada izdvajaju dovoljno na obranu.

NATO obrambena potrošnja bit će velika tema na samitu u Washingtonu sljedeći mjesec, rekao je Stoltenberg. Upozorio je da se više ne bi smjelo ponoviti odgađanje dostave vojne pomoći Ukrajini, kao početkom ove godine.

“Stoga na samitu očekujem da se naši čelnici slože da NATO vodi koordinaciju i opskrbu sigurnosne pomoći i treniranja za Ukrajinu”, rekao je.

Istaknuo je kako Kina pruža ključnu pomoć Rusiji, no da i dalje nastoji održati dobre odnose sa Zapadom, kritiziravši tu dalekoistočnu zemlju riječima da “ne može sjediti na dvije stolice.”

“Ako Kina ne promijeni svoj smjer, saveznici trebaju nametnuti cijenu”.

Hrvatska će dva posto za obranu postići 2027. Hrvatski ministar obrane Ivan Anušić prošlog je tjedna najavio da će Hrvatska ispuniti cilj koji je zacrtan na razini NATO-a o izdvajanju dva posto BDP-a za obranu, tri godine ranije nego što je planirano, dok drugi cilj o izdvajanju 20 posto obrambenog proračuna za modernizaciju već ispunjava.

Rekao je da je hrvatski obrambeni proračun od 2016. godine do danas povećan za 122 posto i sada iznosi milijardu i 178 milijuna eura, što je skoro 1,9 posto ukupnog BDP-a, da se Hrvatska obvezala do 2030. ispuniti cilj o izdvajanju dva posto za obranu, ali da će to sada ostvariti već 2027. godine.

