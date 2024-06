Obrambeni stručnjaci tvrde: Ruski rat u Ukrajini mogao bi završiti tamo gdje je počeo

Podijeli :

Alexander Zemlianichenko / POOL / AFP

Ako postoji mjesto gdje Ukrajina pobjeđuje u ratu protiv Rusije, onda je to Krim, kažu stručnjaci koji smatraju da bi rat mogao završiti upravo tamo gdje je i počeo - na krimskom poluotoku.

Početkom godine, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski jasno je dao do znanja da će bitka za Krim i Crno more igrati središnju ulogu u nadolazećim mjesecima, piše Business insider. Ukrajinski uspjeh na Krimu bio bi veliki udarac za ruskog predsjednika Vladimira Putina.

“Ruski poraz na Krimu ne bi bio samo poraz, već i poniženje”, navodi Olga Kvoštunova, suradnica Euroazijskog programa Instituta za istraživanje vanjske politike.

Aneksija Krima

U veljači 2014. ruske snage bez oznaka upale su na Krim i preuzele kontrolu na nad ključnim zgradama podižući ruske zastave iznad njih. Do kraja ožujka te godine, Federalna skupština Rusije službeno je ratificirala aneksiju poluotoka. Rat u Donbasu počeo je samo mjesec dana kasnije.

Ukrajinci su od tada poluotok nazvali okupiranim, a Zelenski je poručio da je Krim mirovnim sporazumom mora vratiti Ukrajini.

U posljednjih nekoliko tjedana, Ukrajina je pokrenula niz uspješnih napada na tu regiju, udarivši na aerodrom Balbek u blizini Sevastopolja.

Ukrajinski napadi na poluotok “pokazuju se uspješnima zahvaljujući temeljitoj pripremi i sustavnom radu, boljim mogućnostima za obrambene snage, satelitskim i zračnim obavještajnim podacima koje Ukrajini pružaju NATO saveznici”, rekla je Elina Beketova, suradnica za demokraciju u Centru za analizu europske politike.

Koliko je Krim važan za Rusiju?

Istovremeno, Ukrajina je uspješno gađala rusku crnomorsku flotu, a uništila je i moćni vodeći brod flote Moskvu.

Maria Snjegovaja, viša suradnica Programa za Europu, Rusiju i Euroaziju Centra za strateške i međunarodne studije, navodi da je Krim ključan za ruski pristup Crnom moru i operacijama. Beketova dalje pojašnjava da Ukrajina napada Krim upravo s ciljem da spriječi ruske snage da koriste poluotok za izvođenje napada na kopnenu Ukrajinu.

Jedan od najomraženijih simbola ruske ilegalne aneksije

Kerčki most povezuje kopnenu Rusiju s istočnom obalom Krima. Za Putina je most jedno od njegovih najvećih postignuća, simbolizirajući ono za što on vjeruje da je “povratak” Krima Rusiji. Uništenje mosta stoga bi bila i strateška i simbolička pobjeda za Ukrajinu i veliki udarac Putinu.

Ukrajina je već dvaput izvodila jače napade na most od početka ruske invazije punog opsega, ali ga dosad nije uspjela uništiti. Ranije ove godine, dužnosnici ukrajinske Glavne uprave za obavještajne poslove rekli su Guardianu da će Ukrajina po treći put gađati most do kraja godine.

Poručili su da je njegovo uništenje neizbježno. Već postoje znakovi da se i Rusija boji da bi Ukrajina mogla ponovno napasti most. Prošli tjedan, Ministarstvo obrane Ujedinjenog Kraljevstva (MoD) priopćilo je da je Rusija postavila osam teglenica na južnoj strani mosta kako bi smanjila “kutove prilaza za ukrajinska bespilotna službena vozila”.

Rusija je također počela poduzimati mjere za smanjenje ovisnosti o Kerčkom mostu pa je tako najavljeno izgradnje željezničke pruge od Rostova na Donu na jugu Rusije do Krima. Neki su upravo taj potez shvatili kao Putinovo priznavanje ukrajinske prijetnje mostu.

Krim je ranjiv

“Krim je ranjiv”, rekao je Frederik Mertens, strateški analitičar u Haaškom centru za strateške studije. “Rusi imaju relativno ograničen manevarski prostor na poluotoku.”

Dodaje da Putin ima puno toga za izgubiti i politički i vojno. Snjegovaja se također slaže s tim da si Rusija ne može priuštiti gubitak Krima.

Ako Ukrajina uspije vratiti kontrolu nad Crnim morem i povratiti poluotok – ili jednostavno izvršiti dovoljan pritisak na ova područja da zaprijeti Putinu – “to će označiti kraj rata”, dodala je Beketova.

