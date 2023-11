Stručnjak o kovanici od 2 eura koja se prodaje za 99.000: “Interesantan primjer, ali…”

Podijeli :

Igor Kralj/PIXSELL/ILUSTRACIJA

U Njemačkoj je pravi potres na numizmatičkom tržištu izazvao oglas jednog trgovca iz Donje Saske koji je na jendom internetskom oglasniku objavio da prodaje "vrlo rijetku" kovanicu od 2 eura za čak 99.000 eura.

Kovanica jest prigodna i na sebi ima motiv gradske vijećnice u Bremenu te kipa zaštitnika grada, Rolanda. No, riječ je o kovanici izdanoj 2010. godine u desetak milijuna primjeraka i u optjecaju je pa nije jasno zašto prodavač nudi kovanicu za tako astronomsku cijenu.

Za ovu kovanicu od 2 eura vlasnik traži 99.000 eura

On tumači da je posebna po tome što nije legura dvaju metala, nego je samo od jednog metala. No, čak i to ne opravdava objavljenu astronomsku cijenu.

“Nema tu vrijednost, neće mu proći”

Zlatko Viščević, stručnjak za numizmatiku i urednik portala Numizmatika napominje da je numizmatsko tržište takvo da ljudi na njemu mogu postavljati cijene kakve žele za kovanice i novčanice, što ne znači da će toliko i dobiti.

“Svatko može tražiti onoliko koliko smatra da neka njegova kovanica vrijedi, ali kao i na svakom tržištu – pitanje je hoće li tu cijenu netko htjeti platiti. Cijene se najčešće i najbolje provjeravaju kada neka kovanica ili novčanica bude izlistana na aukciji i kada ljudi licitiraju njeno cijenom. Tada se vidi stvarna vrijednost”, objansio nam je Viščević.

Na internetskim oglasnicima i stranicama za aukcijsku kupnju poput eBaya mogu se naći stotine oglasa poput ovog iz Njemačke u kojima ljudi traže ogromne iznose. Pitanje je, međutim, hoće li to itko ikada platiti. Viščević kaže da po svoj prilici – neće.

“Prodavatelj može obrazlagati cijenu raznim argumentima, ali jednostavno mu neće proći ako kovanica nema tu vrijednost”, dodaje.

Novac u optjecaju ne može postići tu cijenu

Viščevića smo pitali po čemu bi spomenuta kovanica od 2 eura ipak mogla biti posebna i kolika joj je realna vrijednost.

“Kod kovanica od jednog metala može se dogoditi da je pločica krivo napravljena ili da u proizvodnji umjesto bimetalne ispadne neka kovanica od jednog metala. To se može dogoditi jer je riječ o milijunskim količinama i to onda jest neobično i više vrijedi, ali ne tih 99.000 eura. Kad takva kovanica ode na aukciju ona vrijedi 200 do 300 eura, ovisno o državi odakle je. Ovaj primjer iz Njemačke je fora, interesantan je, ali nije ni po čemu spekatkularan. Za 99.000 eura to bi morao biti svjetski rang numizmatike, neka zaista rijetka kovanica, a teško je da moderni novac poput eura postigne takvu cijenu”, ističe Viščević.

Najskuplja kovanica eura na numizmatičkom tržištu, kaže, prigodna je kovanica od 2 eura s likom Grace Kelly koju je izdao Monako.

“A to je rang veličine oko 3.000 eura. I to je aukcijski rezultat, toliko je izlicitirano, nije nešto što je netko objavio na internetskom oglasniku. Možete vi i za običnu kutiju šibica navesti da vrijedi 50.000 eura, ali to ne vrijedi ništa dok vam netko toliko i ne plati za nju”, kaže.

Pitali smo Viščevića i koje su najčešće prevare na numizmatičkom tržištu.

“Neki obične kovanice presvuku slojem metala i prodaju ih kao da su samo od jednog metala. Druga česta situacija je da se kovanice od 1, 2 i 5 centi, koje su inače crvene, prodaju kao da su od bijeloga metala. To se postigne određenim elektrokemijskim postupkom kojim se skine presvlaka da bi se dobila željezna baza. Ponekad ljudi kupe takvih 1, 2 ili 5 centi pa kažu “ajme vidi od jednog je metala”, a zapravo se radi o primjercima s kojih je skinuta bakrena presvlaka. To je najčešća prevara”, objasnio je ovaj stručnjak za numizmatiku.

