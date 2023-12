Sve više ljudi seli se u ovu zemlju što nije čudno jer prosječna plaća iznosi 4650 eura

Podijeli :

Ranije, njihova destinacija bila bi Švedska, ali to više nije slučaj.

Naprednija je od Švedske i od Danske, koje zajedno sa njima čine bogati “trio” sjeverne Evrope, a odskače i od Finske.

Međutim, nisu samo građani manje razvijenih zemalja ti koji prepoznaju benefite Norveške, jer je sve više Finaca koji se sele u Norvešku u potrazi za boljom zaradom.

Prema aktualnim podacima, zaključno sa drugim kvartalom 2023, prosječna zarada u Norveškoj iznosi 54.000 kruna mjesečno, odnosno oko 4.650 eura.

Međutim, “sada je njima Norveška mnogo interesantnija zbog boljih plaća”, navodi se u priopćenju.

