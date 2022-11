Talibani zabranili ženama i odlazak u park s djecom: “Što je sljedeće?”

Podijeli :

Izvor: REUTERS/Ali Khara

Uzvici sreće dječjih glasova odzvanjaju zabavnim parkom u Kabulu dok se vrte na vrtuljku, sudaraju autićima ili voze na malom rollercoasteru. Sve to pod budnim okom očeva jer je majkama odnedavno zabranjeno dijeliti veselje i graditi uspomene s vlastitom djecom ako se nalaze u javnom parku.

Prema novom pravilu koje su uveli talibani u afganistanskom glavnom gradu Kabulu, ženama je zabranjen pristup parkovima. I dok očevi i djeca uživaju u vožnjama i spravama parkova, majke smiju sjediti u restoranu preko puta parka.

Nedavno je ženama zabranjen pristup bazenima i dvoranama za vježbanje u Kabulu, a očekuje se da će se sva ta nova pravila primijeniti i nacionalno.

I dok talibani ne prestaju ograničavati prava žena u zemlji, afganistanske žene i djevojčice boje se što bi još moglo uslijediti. “Svaki dan kao djevojke u Afganistanu budimo se s novim restrikcijama. Kao da samo sjedimo i čekamo novo pravilo. Sretna sam što sam imala priliku završiti srednju školu prije dolaska talibana na vlast. No, sad se bojim da su zatvorili sva sveučilišta za žene, a time propadaju svi moji snovi”, rekla je za BBC djevojka čiji su identitet zaštitili.

Ona je nedavno polagala prijemni ispit na fakultetu i razočarala se što je smjer koji je htjela upisati, novinarstvo, po novom zabranjen ženama.

“Ne mogu vam opisati koliko je teško. Ponekad osjećam da bih glasno vrištala. Osjećam se beznadno”, rekla je.

“Druge zemlje istražuju Mars, mi se borimo za osnovno”

I dok se prava žena u Afganistanu smanjuju, neke pokušavaju pronaći način kako se suočiti sa svim tim. Aktivistica Laila Basim suosnivačica je knjižnice za žene. Imaju tisuće knjiga na različitim jezicima i različite tematike.

“Ovime želimo talibanima dati do znanja da Afganistanke neće šutjeti, a cilj nam je popularizirati čitanje među ženama, posebno djevojkama kojima je uskraćeno obrazovanje”, rekla je. Odlučna je u tome da se suprotstavi vladavini muškaraca i od prošle je godine sudjelovala u više prosvjeda.

“Ne bojimo se smrti niti činjenice da nam talibani prijete obiteljima. Ali užasavamo se izopćenja iz društva. Uzrujava me kad se sjetim svih sloboda koje smo izgubili. Ljudi u drugim zemljama istražuju Mars, a mi se još borimo za osnovna prava”, istaknula je.

Prije nekoliko tjedana aktivistica za ženska prava Zarifa Yaghoubi i još tri žene su zatvorene. Unatoč brojnim apelima UN-a i drugih svjetskih organizacija nema odgovora o njihovom puštanju. Prošli je tjedan na nogometnom stadionu bičevano 12 osoba, među njima tri žene, i to pred tisućama gledatalja.

Sa svakim potezom talibanska vlast sve više počinje nalikovati režimu iz devedesetih. “Trenutne politike talibana iste su kao prije 20 godina. Pokušavamo im objasniti da to nije prihvatljivo u 21. stoljeću”, kaže Basim.

“Svijet nam je okrenuo leđa”

Nedaleko od nove knjižnice za žene nalazi se ured talibanske policije za moral kao i ministarstvo poroka i vrlina, još jedno mjesto na koje je ženama zabranjen pristup.

“Postavili smo kutiju na samom ulazu u zgradu pa žene mogu ubaciti svoje prigovore. Naš ministar izlazi susresti se sa ženama jer ih poštuje”, rekao je glasnogovornik tog ministarstva Mohammad Akif Muhajer koji brani odluku da se ženama zabrani pristup parkovima napominjući da se šerijatski zakon ne poštuje:

“Već 15 mjeseci naše sestre imaju mogućnost odlaska i uživanja u parkovima. Uputili smo ih da poštuju praksu nošenja hidžaba, ali neke to nisu radile. Također, uveli smo dane kojima muškarci idu u park i dane kojima idu žene, no to se nije poštovalo”, rekao je.

Na pitanje zašto uhićuju i obračunavaju se s osobama koje dižu glas i prosvjeduju za ženska prava, Muhajer je rekao: “U bilo kojoj zemlji pobuna protiv naredba vlasti je kažnjiva i razlog za uhićenjem. U nekim se zemljama čak i ubijaju. Mi to nismo radili. Međutim, ako se netko pobuni protiv nacionalnog interesa, bit će ušutkan.”

Čini se da je odnos talibana prema ženama sve gori, kao i prema svakome tko je kritičan prema njihovom režimu. Zbog toga propada i umjerenija slika kakvom su se htjeli prikazati prije godinu dana kad su preuzeli vlast.

“Jednog nam dana mogu reći da žene više ne smiju izlaziti iz kuće. Sve je moguće u Afganistanu”, rekla je jedna studentica.

Žene su razočarane i reakcijom međunarodne zajednice. “Svijet nam je okrenuo leđa. Moćni ljudi diljem svijeta podržavaju Iranke, ali ne i Afganistanke. Ono što se nama događa ne dospije ni na naslovnice novina. Osjećamo se potpuno slomljeno i zaboravljeno”, zaključila je Laila Basim.

