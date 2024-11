Tko proglašava pobjednika američkih izbora?

Podijeli :

Leonardo Munoz / AFP

Sjedinjene Američke Države ne razlikuju se od drugih država samo po tome što ne biraju predsjednika zbrojem svih glasova birača nego i po tome što nemaju neovisno izborno povjerenstvo koje bi potvrdilo konačni rezultat. Stoga, tko proglašava pobjednika?

Odgovor na to pitanje nije nimalo jednostavan. Američka demokracija ima mnogo izabranih dužnosnika – na državnim, lokalnim i nacionalnim razinama. Ima i različite korake za dolazak na vlast, ovisno o tim razinama, prenosi The Conversation.

Složeni proces, ustanovljen prije gotovo 250 godina, predstavlja temelj američke demokracije. Mnogi su doveli u pitanje je li on, u tako zastarjelom obliku, doista odraz volje američkog naroda i nije isključeno da bismo u budućnosti mogli gledati drugačiji način biranja predsjednika.

Prvi korak: Što prethodi predsjedničkim izborima?

Svaka izborna utrka se razlikuje, od rokova i procesa prijave pa do konačne potvrde pobjednika. Taj neobičan i složen proces povezuje svih 50 saveznih država i okrug Columbia, Senat, Zastupnički dom, Nacionalni arhiv i Ured saveznog registra. Uključuje i Elektorski kolegij – jedinstvenu američku instituciju koja se sastaje na 51 zasebnoj lokaciji svake četiri godine kako bi izabrala predsjednika.

Što je elektorski kolegij i kako funkcionira?

Radi se o višemjesečnom procesu, posebno dizajniranom kao kompromis osnivača države jer nisu vjerovali da bi američki narod trebao izravno birati predsjednika i potpredsjednika. Uz to, nisu željeli ni dati Kongresu moć tako važnog izbora.

Iako se predsjednički izbori održavaju oduvijek prvog utorka u studenome, federalni izborni proces zapravo počinje u listopadu, kada američki arhivist – predsjednički imenovan dužnosnik odgovoran za čuvanje najvažnijih službenih vladinih dokumenata – šalje pismo guverneru svake države.

Dokument navodi njihove odgovornosti u vezi s Elektorskim kolegijem, procesom prema kojem elektori – dužnosnici koje izabere njihova stranka – glasuju za predsjedničkog kandidata svoje stranke.

Ukratko, Amerikanci glasuju za elektore, a elektori glasuju za predsjednika.

Drugi korak: Nakon izbora

Nakon što se završi konačno prebrojavanje glasova birača na biralištima, poštom i uvjetno prihvaćenih glasačkih listića, svih 50 guvernera pripremaju potvrdu o utvrđivanju rezultata. Taj dokument navodi njihove elektore za suparničke kandidate.

Svaka država završava taj proces svojim tempom. Ove godine, zbog svih sudskih sporova koji osporavaju rezultate izbora 2020., postoje nove procedure za ubrzavanje rješavanja prigovora na potvrdu o utvrđivanju rezultata države od strane nezadovoljnog kandidata. Nakon završetka, kopije potvrde o utvrđivanju rezultata predaju se američkom arhivistu.

Nakon što guverner preda imena arhivistu, elektori Elektorskog kolegija svake države sastaju se u glavnom gradu svake države kako bi formalno predali glasove za predsjednika i potpredsjednika prvog utorka nakon druge srijede u prosincu. Ove godine to je 17. prosinca.

Elektori svake države pripremaju šest potvrda o glasovanju. Jedna od njih šalje se preporučenom poštom predsjedniku Senata SAD-a, a druga arhivistu SAD-a. Preostale četiri potvrde šalju se državnim službenicima.

Treći korak: Okupljanje u Kongresu

Kongres se 6. siječnja sastaje kako bi prebrojao elektorske glasove i potvrdio pobjednika. Budući da Kamala Harris, sadašnja potpredsjednica, obnaša funkciju predsjednice Senata, predsjedat će prebrojavanju, baš kao što je potpredsjednik Mike Pence to učinio u siječnju 2021., kada je Joe Biden službeno postao izabrani predsjednik. Svaka država, pozvana abecednim redom, podnosi svoje glasove u tim trenucima.

Ovaj proces obično je ceremonijalan jer do siječnja mediji već proglase pobjednika i obično je održan govor priznavanja poraza. No, službeno, to je i trenutak istine. Koja se nije svidjela Donaldu Trumpu prije gotovo četiri godine pa je nahuškao masu pristaša na Kapitol. Obje komore Kongresa bile su evakuirane tijekom napada, a pet osoba je ubijeno.

Nakon tog napada, većina republikanskih senatora odustala je od plana osporavanja Bidenove pobjede, ali šest ih je uložilo prigovor. Tako nešto nije bez presedana. Demokratski zastupnici su posegnuli za njima 2001. i 20 minuta pokušavali blokirati Floridine sporne elektorske glasove za Georgea W. Busha.

Nakon zakona donesenog 2022., sve je u ovom smislu postalo teže jer sada 20 senatora i 87 članova Zastupničkog doma moraju podržati bilo koji izazov za potvrdu elektorskih rezultata.

Nakon što Senat potvrdi rezultate izbora, sve potvrde o utvrđivanju rezultata i potvrde o glasovanju postaju dostupne javnosti na pregled u Uredu saveznog registra na godinu dana, a zatim se prenose u Nacionalni arhiv za trajni zapis. Drugim riječima, oni koji sumnjaju u ishod američkih izbora mogu sami ponovno provjeriti brojke.

Uloga medija

U SAD-u izborni rezultati koje proglase mediji smatraju se konačnima. Amerikanci se oslanjaju na medije kako bi pratili brojanje glasova, ponekad danima, a predvodi ih Associated Press, neprikosnoveni autoritet na tom polju posljednjih 176 godina.

U večernjim satima 5. studenoga po američkom vremenu, više od 5000 zaposlenika Associated Pressa diljem zemlje žurno će prikupljati, provjeravati i objavljivati rezultate predsjedničkih izbora. To je precizan novinarski zadatak u kojemu postavljaju standarde još od 1848.

Iza kratkih obavijesti koje AP dostavlja tijekom izbornog dana, a često i nakon njega, stoji cijeli tim specijaliziranih novinara, statističara, analitičara izbornih rezultata, anketara i iskusnih urednika. Svi oni čine “decision team” – tim za donošenje odluka.

Prate ih i drugi mediji, ali AP se smatra autoritetom. Tako je nakon njegove objave 7. studenoga 2020. Biden proglašen pobjednikom, što je uslijedilo poslije prebrojavanja glasova u Pennsylvaniji, koja će i ove godine vjerojatno biti presudna za konačnu pobjedu.

