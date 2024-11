Fižulić: Harris nije ponovila veliku grešku Hillary Clinton

Podijeli :

Bivši ministar gospodarstva i kolumnist Telegrama Goranko Fižulić gostovao je u Novom danu kod Tihomira Ladišića gdje je komentirao što bismo mogli očekivati od američkih predsjedničkih izbora.

U malom američkom mjestu Diville Notch svih šest glasača je izašlo na izbore, a glasovi su jednako podijeljeni između Kamale Harris i Donalda Trumpa. Goranko Fižulić kaže da je zanimljivo jer je u tom mjestu više registriranih republikanaca, nego demokrata.

“To je jedna folklorna epizoda u izborima koji su sigurno za naših života i općenito poslije Drugog svjetskog rata najujednačeniji i najneizvjesniji, a mogu imati i najviše reperkusija, ne samo na budućnost SAD-a, nego i zbog trenutnih političkih odnosa, i ratnih sukoba, i na svijet u cjelini”, rekao je Fižulić.

Trump nastavio svoju kampanju iz 2016.

Fižulić kaže kako je Trump uglavnom nastavio kampanju iz 2016. i da tretira Harris na isti način kao što je tada tretirao Hillary Clinton.

“Njegov odnos prema ženama koji je poslovično poznat, njegov odnos prema imigrantima i njegov odnos prema ostatku svijeta – nije se mijenjao”, kazao je.

Ipak, Trump je ovaj put otišao nekoliko koraka dalje, ističe Fižulić. “Doveo je u pitanje temeljne vrijednosti liberalnih demokracija, prijeteći osvetom svima onima koji su ga ponižavali u ovo vrijeme nakon što je izgubio zadnje izbore.”

Harris kao slučajna kandidatkinja

Nakon što je Biden odlučio da ne može nastaviti s kampanjom, Harris je uletila kao slučajna kandidatkinja, rekao je Fižulić.

“Iz pozicije iz koje je krenula, kad je bila vrlo nepopularna kao potpredsjednnica, vrlo dobro je izvukla ovih nekoliko mjeseci kampanje”, smatra Fižulić.

Naglašava kako nije ponovila grešku Clinton koja je zanemarila tzv. Rust belt kojeg čine savezne države Michigan, Wisconsin i Pennsylvania.

“To su tri ključne države bez kojih teško da može pobjediti na ovim izborima. To je bila ključna greška Clinton jer se to nekad smatralo blue wallom (plavi zid), zbog snažne industrije i snažnih sindikata koji su tradicionalno bili uporišta demokratske stranke. Nije tu grešku ponovila i većinu vremena je provela u te tri države”, izajvio je Fižulić.

Trumpov ili američki izolacionizam

“Kod Trumpa vidimo naznaku stoljeće starog američkog izolacionzima – sve što je dobro za Ameriku mi ćemo provesti, bez obzira koliko je to teško za svijet”, opisuje Fižulić.

Trump prijeti uvođenjem carina na sve, ističe Fižulić.

“Kad bi Trump pobjedIo i Amerika se počela štititi zidom carina, odnosno nepoštivala osnovna pravila svjetske trgovinske organizacije i svijeta u kojem živimo, to bi dovelo u velike neprilike ne samo izvoznike poput Kine i ostalih azijskih država, nego i Europsku uniju.

S druge strane, Trumpova politika prema imigracijama i općenito prema imigrantima svih vrsta, dobiva potporu od svih onih u Europi koji se zalažu za isto takav odnos, tvrdi Fižulić.

“To svijet vraća desetljećima unatrag i dovodi ga u poziciju kako smo svijet gledali prije jednog stoljeća, kad su pojedine društvene skupine ili nacije ili rase proglašavane osnovnim problemom za opstojnost nacija”, smatra Fižulić.

Trump ionako ne bi mogao provesti deportaciju 11,12 milijuna ilegalnih imigranata jer bez njih Amerika ne može imati gospodarski rast koji on obećaca, objašnjava Fižulić.

“Bez njih nema dovoljno raspoložive radne snage. Naravno da je to samo jedno od onih predizbornih obećanja koje se neće ostvariti, a koje treba intenzivirati podršku i njegovu poziciju.”

Jesu li američki predsjednički izbori važniji od hrvatskih?

Politički analitičar Žarko Puhovski je za N1 izjavio da su američki izbori važniji za Hrvatsku nego što su naši predsjednički izbori, s čime se premijer Andrej Plenković nikako na slaže.

“Naravno da je reakcija premijera Plenkovića takva kakva je većine premijera koji se ne žele miješati u izbore u drugim državam, a i s te strane je reakcija očekivana”, kazao je Fižulić.

Dodaje kako s obzirom na to da hrvatski predsjednik osim u oblasti obrane, vanjskih poslova i tajnim službama, nema nikakvih ovlasti i kako je za većinu hrvatskih građana nevažno tko će biti predsjednik.

“Druga je stvar što je zahvaljujući između ostalog i Plenkoviću HDZ zauzeo kompletan politički i sav ostali prostor u Hrvatskoj. Imamo dominaciju jedne stranke, mi praktički živimo u jednostranačju, pa će građani pohrliti na izbore i glasati za vjerojatno Zorana Milanovića i druge kandidate. Dragan Primorac možda neće vidjeti drugi kruga, i to je noćna mora za Plenkovića”, rekao je Fižulić.

Fižulić se ne slaže s Plenkovićem koji tvrdi da će Hrvatskoj biti isto bez obzira tko pobijedi u SAD-u.

“Naravno da to nije istina. Ova epizoda sa zamjenom teritorija u neposrednom susjedstvu (Kosova i Srbija) ili opstojnost BiH, gdje imamo permanentnu prijetnju Milorada Dodika da će provesti secesiju Republike Srbije. Imamo Putina koji ako na poklon dobije zaleđeno stanje trenutnog fronta u Ukrajini i ako Trump natjera Ukrajinu da prekine s borbama i da prihvati to što ima sada, što će Vladimir Putin nakon toga raditi? To bi nas de facto dovelo u novi svjetski sukob”, tvrdi Fižulić.

Dodaje da će u zemljama poput Moldavije, Gruzije, BiH ili Srbije, baš kao u vrijeme hladnog rata teritorij i dalje nadmetati Putinova Rusija sa zapadom.

