Netanyahu ide u zatvor onog trena kad rat prestane, tvrdi poznati novinar

Kolumnist Jutarnjeg lista Željko Trkanjec gostovao je u N1 Studiju kod našeg Ilije Jandrića s kojim je razgovarao o rastućim nemirima na Bliskom istoku.

Komentirajući moguću odmazdu Irana protiv Izraela i kako će se ona odvijati Trkanjec je izjavio kako to u ovom trenutku nitko ne može znati.

“Ne znaju ni sami Iranci. Oni se s jedne strane moraju pokazati čvrstima kako bi pokazali svojim vazalima kao što su Hamas i Hezbollah da im mogu pružati sigurnost. S druge strane oni ne žele sukob koji bi se prelio na Libanon, Siriju ili na sami Iran. Također, ono što ih brine je i upliv SAD-a. Trenutno važu kako reagirati, a da ne dobiju prejaku reakciju od SAD-a”, pojasnio je.

Trkanjec je istaknuo kako je trenutno stanje na Bliskom istoku jako zabrinjavajuće te bi potencijalni sukob predstavljao znakoviti problem za razne interesne skupine pa tako i Rusiju.

“Svi su zainteresirani da se sukob zaustavi. Rusija isto može zabrinuta jer njoj treba iransko oružje. Ako do sukoba dođe bit će ga manje za Ruse. Čekamo još 48 sati možda i dulje, ali u svakom slučaju može se očekivati neki odgovor koji će pokazati snagu Irana”, pojasnio je.

Iran i Pakistan sazvali sastanak muslimanskih zemalja zbog ubojstva Hanije

Netanyahu nema interesa za prekid sukoba

Trkanjec je problematizirao ulogu Benjamina Netanyahua i njegovo odbijanje ideja o prekidu sukoba.

“U ovom trenutku sistemski problem na Bliskom istoku je upravo Benjamin Netanyahu. On isključivo stavlja svoje osobne interese ispred interesa Izraela i svojih saveznika te je odlučio da ne želi da rat stane. On je bio u Americi i tamo nije naišao na široku ruku. Bilo je dosta kritika i od Bidena i Harris kao i od dijela demokrata. On je nakon povratka iz SAD-a zbog toga eskalirao situaciju”, pojasnio je Trkanjec dodavši kako se iza takvih odluka krije svjesnost o posljedicama.

“Netanyahu odbija primirje jer je apsolutno svjestan da u trenutku u kojem sukob prestane krajnja desnica izlazi iz Vlade i on gubi vlast te se ide na nove izbore. Izbore bi izgubio te bi nakon toga završio u zatvoru”, rekao je Trkanjec zaključivši kako su upravo to razlog zbog kojeg će se sukob nastaviti.

