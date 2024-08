Princu Harryu stiže iznenađenje koje će mu donijeti osmijeh na lice.

Podijeli :

Dvije trećine bogatstva koje je pokojna kraljica Elizabete stavila su u zakladu za njezine praunuke 1994. godine, će stići na njihove račune, a prema najnovijim saznanjima, čini se da je vojvoda od Sussexa glavni korisnik tih sredstava.

Ostavština kojom je htjela izbjeći porez

Britanska kraljevska kuća nedavno je objavila najnovije izvješće o svojim financijama, potvrđujući da je Charles III itekako dobar u upravljanju imovinom, što je rezultiralo povećanjem njegova bogatstva, prenosi tportal.

Otkrivene su i financije Vojvodstva Cornwall, milijunskog carstva koje je William naslijedio od oca kao princ od Walesa, te kako je zaradio više od 28 milijuna eura. No kruže i informacije o financijama najkontroverznijeg člana obitelji Windsor: princa Harryja.

Naime pojavljuju se glasine o značajnoj svoti novca koju će Harry dobiti 15. rujna, kada navrši četrdeset godina, kao dio nasljedstva što će ga dobiti od prabake po ocu, kraljice majke Elizabete.

Iako su šuškanja o Harryjevu nasljedstvu sve glasnija, The Guardian i BBC objavili su to još 2002. godine, netom nakon smrti kraljice majke, iako s rezervom, s obzirom na šture informacije o tome. Oba se medija slažu da je 1994. ona stavila dvije trećine svog novca (prema The Guardianu, bogatstvo od 70 milijuna funti, više od 83 milijuna eura) u zakladu za praunuke, prinčeve Williama i Harryja. Bio je to manevarski potez kojim je, prema navodima spomenutih medija, nastojala izbjeći plaćanje poreza na nasljedstvo, što se nije dogodilo s nasljedstvom Diane od Walesa.

William prestao pomagati Harryu

“Iz zaklade kraljice majke vjerojatno će William i Harry podijeliti oko sedam milijuna eura u dobi od 21 godine (od čega će većina otići najmlađem sinu, očito kao kompenzacija za to što nije postao kralj) i još više od 9,5 milijuna eura kada navrše 40 godina. Djeca princeze Anne, Zara i Peter Phillips, te kćeri princa Andrewa, Beatrice i Eugenie, s djecom princeze Margaret, vikontom Linleyjem i lady Sarah Chatto, također će dobiti nekoliko milijuna”, objavio je The Guardian u travnju 2002., nekoliko dana nakon smrti majke kraljice Elizabete II. Dakle sve ukazuje na to da će se sljedeći rođendan princa Harryja uvelike slaviti.

Iako su vojvoda i vojvotkinja od Sussexa pokrenuli nekoliko projekata i potpisali ugovore vrijedne milijune dolara (Forbes ih procjenjuje na 135 milijuna dolara, više od 124 milijuna eura) kako bi održali svoj standard i filantropski rad, Harry je priznao tijekom intervjua s Oprah Winfrey da je imanje koje je naslijedio od majke Diane bilo ključno za početak njihova novog života u Sjedinjenim Državama.

S druge strane, zahvaljujući izvještajima koje je Charles III iznio dok je bio na čelu Vojvodstva Cornwall, detaljnijim od onih koje je upravo iznio princ William, on je pomagao vojvodi i vojvotkinji od Sussexa tijekom prvih mjeseci njihova života u Sjevernoj Americi, a nakon toga je, prema Harryju i tim izvještajima, “zavrnuo slavinu”.

Ono što nije poznato, a za što će trebati dulje pričekati jer je oporuka zapečaćena na najmanje devedeset godina, jest je li i kraljica Elizabeta II. rezervirala neku svotu novca za omiljenog unuka ili je promijenila mišljenje nakon njegova odlaska iz palače.

A o kakvoj ostavštini se radi, dovoljno je osvrnuti se na oporuku kraljice majke jer je, između ostaloga, sadržavala Fabergéova jaja, Monetove slike, kuće, porculan, dragulje i konje. Ona je prešla u ruke Elizabete II. jer je imovina koja prelazi “s vladara na vladara” ili od “supružnika vladara do vladajućeg monarha” oslobođena poreza od 40 posto zahvaljujući dogovoru sklopljenim s konzervativnim premijerom Johnom Majorom 1993. Ta je mjera bila opravdana time da se spriječi smanjenje bogatstva kraljevske obitelji u budućnosti te da ne ovise o javnim sredstvima.

