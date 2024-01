Trumpov bivši savjetnik: Putin, Jinping i Jong Un vide ga kao klauna, ismijavaju ga

Podijeli :

REUTERS/Eduardo Munoz

John Bolton, bivši savjetnik za sigurnost Donalda Trumpa, žestoko je kritizirao nekadašnjeg američkog predsjednika upravo zbog pitanja sigurnosti, kako unutarnje, tako u prvom redu vanjske.

Osuđen na pet godina zatvora jer je ukrao i objavio porezne podatke Trumpa

“Nema granica, jedino što brine je Donald Trump. Nacionalni interes ili nacionalna sigurnost nešto su što ga ne brinu. Bilo bi pogubno da dobije još jedan mandat”, izjavio je Bolton za CNN pa dodao:

“Sreća što nismo imali veće međunarodne krize tijekom njegovog mandata, osim pandemije koronavirusa. Jer, njegova koncentracija je kratkotrajna, nije konzistentan i sposoban je jedno misliti ujutro, a drugo navečer. Uz to, jedino što ga brine je imidž koji ima u medijima i javnosti.”

Situacija u Ukrajini i na Bliskom istoku svakako su međunarodne krize, a Bolton vjeruje da bi se Trump jako loše nosio s njima.

Boji li se svijet povratka Trumpa? “U Moskvi navijaju za njega, evo zašto”

“Ne mari za vanjsku politiku, ne mari za povijest, kulturu i prilike drugih zemalja, misli da su njegova osobna poznanstva i odnosi s liderima drugih zemalja dovoljni. Posebno se to odnosi na autoritarne lidere. A u krizama trebamo predsjednika koji je odlučan, ima ciljeve i zna kako doći do njih, a ne da brine o svom imidžu”, pojasnio je Bolton.

Sugerirao je da mu poznanstva s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom ili kineskim predsjednikom Xijem Jinpingom ne bi previše pomogli.

“Oni brinu o interesima svoji zemalja i to im je najbitnije. Razumiju svoj posao, Trump to ne razumije. Bio sam u sobi s njim dok se sastajao s njima ili pričao s njima preko telefona… Oni su uvjereni, uključujući Kima Jonga Una, da je on klaun. Ismijavaju ga i ne doživljavaju ozbiljno, ne vide ga kao prijatelja. Spremno ga žele iskoristiti, ali njegova samodopadnost ne dopušta mu to uvidjeti”, zaključio je John Bolton.

