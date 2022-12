Twitter suspendirao račune nekoliko istaknutih novinara

Podijeli :

Izvor: Eric BARADAT / AFP

Twitter je u četvrtak suspendirao račune nekoliko istaknutih novinara koji su nedavno pisali o njegovom novom vlasniku Elonu Musku, a milijarder je tvitom odgovorio kako pravila o zabrani objavljivanja osobnih podataka primjenjuju na sve, uključujući i novinare.

Suspendirani su računi novinara Timesa Ryana Maca, Posta Drewa Harwella, novinara CNN-a Donieja O’Sullivana i novinara Mashablea Matta Bindera. Račun neovisnog novinara Aarona Rupara koji prati američku politiku, također je suspendiran.

Glasnogovornik The New York Timesa ocijenio je kako je suspenzija računa na Twitteru niza istaknutih novinara upitna i nesretna te da nisu dobili nikakvo objašnjenje zašto se to dogodilo. CNN je izjavio da su suspenzije zabrinjavajuće, ali ne i iznenađujuće, zatražili su objašnjenje te će ponovno procijeniti svoj odnos s platformom na temelju odgovora.

Twitter je u srijedu suspendirao i račun koji prati Muskov privatni avion u stvarnom vremenu koristeći podatke dostupne u javnoj domeni. Musk je zaprijetio pravnim postupkom protiv operatera računa zbog ugrožavanja obitelji.

Također je suspendirao službeni račun društvene mreže Mastodon, koja se pojavila kao alternativa Twitteru otkako ju je Musk kupio.

Suspenzije dolaze nakon što je Musk više puta obećao da će podržavati apsolutnu slobodu govora na platformi koju je kupio za 44 milijarde dolara u listopadu.

Vratio je račun bivšeg predsjednika Donalda Trumpa, koji je bio suspendiran s Twittera zbog njegovih postupaka vezanih uz opsadu američkog Capitola.

Nakon što je otpustio tisuće zaposlenika nakon Muskova preuzimanja, Twitter radi s znatno smanjenim brojem zaposlenika. Sada se uvelike oslanja na automatizaciju moderiranja sadržaja, ukidajući određene ručne preglede i favorizirajući ograničenja distribucije umjesto potpunog uklanjanja određenih govora, rekla je Reutersu ovoga mjeseca nova voditeljica povjerenja i sigurnosti Ella Irwin.

