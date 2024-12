Milanović o sučeljavanjima: “Orao ne lovi muhe”

Podijeli :

N1

Predsjednički kandidat SDP-a, Zoran Milanović, održao je predizborni skup u Tvornici kulture u Zagrebu odakle se obratio okupljenima.

Milanović je dvoranu ušao popraćen gromoglasnim pljeskom uz pjesmu Treblebass od Svadbasa, zahvalio se svima i rekao kako ponovno kreće iz “tvornice pobjeda”.

“Prije pet godina počelo je mirno i u dobroj vjeri, a dočekan sam s prijetnjom da će to biti tvrda kohabitacija. Nije lijepo dočekati tako nekoga tko je izabran od strane građana”, rekao je.

“No lijepo možete s pristojnima, a grube riječi koje su izlazile iz mene i pokazale ono najružnije od mene su moja krivica i, ali i odgovornost onih koji su to iz mene izvlačili te i dalje to pokušavaju. zato u ovoj kampanji želim govoriti o problemima kojih je u Hrvatskoj mnogo, a o ljudima ću nastojati što manje”, istaknuo je.

O stanju u svijetu

“Svijet oko na se raspada, zapadni svijet, čiji smo i mi dio, odlazi u novu dimenziju. Mi smo mali narod i država koja je nastala u oslobodilačkom ratu. Nitko nema slično iskustvo našem. Nitko nije napadnut u 90-ima kada su svi gledali u budućnost, i to s pravom. Stoga je svaka usporedba neozbiljna. Ja jesam za pomoć, ali sam i za prosuđivanje što je u našem u interesu i čega se treba kloniti”, dodao je.

“Trenutne razmirice koje preko slabijih vode drugi, to nije hrvatski posao i tamo hrvatski vojnici neće ići. Počinjem s nečim što je najviše zabrinjavajuće, a to je stanje u svijetu. Mi brinemo o tome kako ćemo prijeći na zelenu energiju i voziti električne automobile, a ne vidimo da svijetu prijeti kriza usijanih glava i nuklearnog oružja. Moramo se brinuti o sebi i svojoj sigurnosti, zadržavajući jedan konstruktivan i lojalan odnos sa saveznicima jer Hrvatska je dio Zapada”, naveo je.

“Za to sam se aktivno borio ja, ne HDZ. Kada god smo bili na domak nečega oni su nas svojim nasiljem od toga udaljavali. Jasno je kamo pripadamo, ali nećemo biti ničije pudlice ili lutke, a to je politika Andreja Plenkovića. Ona je bezidejna i podanička. Jeste li kad čuli da je Hrvatska imala neki prigovor na odluku iz Bruxellesa? Barem jednom? Nula, sve je super. Ne može tako biti u životu”, istaknuo je.

“Netko ovdje lijepo Hrvatsku pakira i prodaje”, dodao je.

“Vladajuća stranka je stranka vlasti i interesa, i to je naš problem. Treba pomoći našim saveznicima, Poljskoj, Litvi? Tu smo, za njih smo saveznici. Onima s kojima nismo formalno saveznici ne dugujemo ništa, a nismo ni u stanju nešto i dati. Hrvatski obrambeni materijal odlazi, a zamjene nema, doći će za pet-šest godina. To je briga za zemlju, da ima oružanu silu”, naveo je.

“Oružje je urnebesno skupo, poskupljuje 50 posto, netko ostvaruje enormne profite i mi to sve trebamo platiti. I nema više pet dobavljača, sad su jedan ili dva. Vuku nas za nos, ali mi nismo takve nosonje”. istaknuo je Milanović.

O parlamentarnim izborima

Naveo da će davati realna obećanja. “Sjećate se onih obećanja o plaćama od 8000 eura. To je čak bilo dobronamjerno, iako naivno. No u ovoj kampanji kulja zlo pa raznorazni konjokradice i stanokradice ti mogu reći da te plaća Putin. Top nije epitet, to je klasifikacija. To je opasno”, rekao je.

Dotaknuo se i parlamentarnih izbora. “Sjećate se mog pokušaja da sudjelujem na izborima, što nije protuustavno. Netko, poput poneki profesor ustavnog prava, mogu misliti drugačije, ali to u Ustavu ne piše. U Ustavu piše da im sucima mandat traje 8 godina, ni dana dulje. takva vrsta tumačenja je prijevara”, istaknuo je.

Osvrnuo se i na glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića za kojeg kaže da je dokazani prijestupnik. “On je materijalnim dokazom zatečen i sada provodi izvide i krši zakon AP. To je prvi zakon nosi ime po čovjeku koji ga je silovao. Smisao tog zakona je da se progone oni koji propitkivaju i traže što se sakrilo. Svi ti transkripti nisu tu da vam kažu sve o istrazi nego o tome gdje nije provedena istraga. I zato je to trebalo zatući i ubiti u korijenu”, rekao je.

“Ljudi žele mir, sigurnost, katkad i dosadu, a zadatak ove ekipe je da štiti svoja muljanja”, dodao je.

“Ova laž, primjerice da vas plaća Putin, ne služi tome da vas uvjere u tome, nego da počnete misliti da je sve laž. Zato je to toliko opasno”, naveo je Milanović.

O zdravstvu

Tvrdi da su problemi u zdravstvu poznati i nezgodni. “I ja znam puno liječnika koji rade u javnom i privatnom sektoru. Ja o tome razmišljam drugačije nego prije 10 godina. Ne možeš biti ujutro sudac, popodne odvjetnik, pogotovo ne u sustavu gdje je nešto trulo. Ovaj sustav je nehuman i štiti one koje imaju, a oni koji nemaju trebaju paziti da se ne posijeku na papir”, istaknuo je.

“Najbogatije i najrazvijenije zemlje imaju zdravstvo putem sustava solidarnosti, dostupan svima i to treba štiti od nasrtaja privatnika koji se na tome žele obogatiti, poput ovog Plenkovićeveog odabranika srca”, dodao je.

Osvrnuo se i na svoje nesučeljavanje u kampanji. “Toliko neobjašnjivih fenomena smo se nagledali u posljednjih mjesec dana da se s nekim ljudima ne može razgovarati. Kao što kazuje stara narodna poslovica: Orao ne lovi muhe”, istaknuo je.

O BDP-u

“BDP pokazuje dinamiku rasta, pokazuje primjenu nekih brojke, ali ne pokazuje stvarno stanje. Primjer je Irska, koja je dosta rasla i ima veći BDP od Njemačke, ali o je bez veze i malo znači. Hrvatska prolazi kroz period rasta BDP-a i to je dobro vrijeme. U naše vrijeme, mi smo naslijedili zemlju s kreditnim rejtingom nula. Prodavali smo obveznice s najvišom kamatom ikad, ali status nam je i dalje bio “junk”. To vam pokazuje da brojke ne treba uzimati zdravo za gotovo”, naveo je.

“Nama se događa ono što se događalo zemljama srednje Europe prije 10 godina. To se sve ulaže u infrastrukturu. Pogledajte na što liči Zagreb i drugi gradovi, poglejdate fasade. Za klasu niže od Poljske. To je ono što nas čeka. To sam učio i gledao dok su drugi bili drugorazredni birokrati, pa preko noći postali premijeri. Po zakonu, bez obzira što se šatorašilo”, rekao je.

“Prema ljudima sam dobar i ponizan, a prema silnicima sam još veći silnik”, dodao je.

“Borba će biti oštra, s njihove strane prljav. Plenkoviću, ti si prijetnja hrvatskoj demokraciji kakvu smo znali. To prolazi jer su ljudi možda bili previše ravnodušni, vjerujem da sada neće biti”, zaključio je Milanović.

