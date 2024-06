VIDEO / U avionu se našao “suvišni” putnik: “Tko napusti zrakoplov dobiva 250 eura”

Podijeli :

Let kompanije Ryanair Bergamo – Palma de Mallorca zakazan za srijedu, 12. lipnja, nekima je pošao po zlu. Ili bolje rečeno, nije niti krenuo.

U zrakoplovu je naime bio jedan “suvišni” putnik, zbog pogreške zrakoplovne tvrtke tijekom prodaje karata. Kad su se putnici ukrcali našli su se pod pritiskom: “Ili jedan od njih silazi s aviona ili ne krećemo na put”, rekla je stjuardesa izazvavši nevjericu, prenosi Novi list.

Aviokompanija je slučajno prodala dodatnu kartu. Kupci karata s istim dodijeljenim sjedalom, međutim, otkrili su pogrešku tek kad su se ukrcali. Osoblje je zamolilo dvoje putnika da siđu, ali oni su to odbili učiniti. Osoblje zrakoplova je zatim pritisnulo sve putnike prijedlogom: “Kao što ste shvatili, prebukirani smo. Došlo je do problema s prodajom karata i odluka se mora donijeti”, rekla je stjuardesa.

“Budući da putnici koji su trebali napustiti avion to ne žele, pitamo vas postoji li među vama volonter: on će dobiti naknadu od 250 eura i sljedeći let besplatno”, nadodala je stjuardesa. “Imamo malo vremena, u roku od 20 minuta moramo odlučiti inače let neće krenuti”, zaključila je.

@yllylois.stafa Guardate l’altro video sul mio profilo per vedere come e finito 🤣 p.s ci sono finito anche su MESSAGGERO 🤦🏻‍♂️ ♬ suono originale – yllylois

Priču je objavio jedan od putnika na TikToku. Jedan je mladić prihvatio prijedlog i sišao, a avion je odletio. “Jučer smo na letu Bergamo – Palma de Mallorca ušli u avion i jedna je osoba ostala bez sjedala jer više nije bilo mjesta, kompanija je prodala jednu kartu previše pa je ili jedna osoba trebala dobrovoljno sići s aviona ili bi let bio otkazan. Mladić koji je dobrovoljno napustio zrakoplov dobio je 250 eura i besplatno putovanje”, objavio je jedan od putnika na TitToku.

Ali to nije izolirani slučaj. Jedan korisnik kineske društvene mreže ispričao je slično iskustvo. Prošlog ljeta EasyJet mu je iz istog razloga dao 500 eura. Odgođeni let kasnio je više od tri sata, a time je “zaradio” još 250 eura odštete. Dobio je 750 eura za let plaćen 60 eura.

