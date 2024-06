Neki domovi za starije jako su poskupjeli. Evo kakve su cijene smještaja diljem Hrvatske

Podijeli :

Gerd Altmann from Pixabay

Ovih je dana objavljena vijest da smještaj u domu za starije i nemoćne u Koprivnici, koji je u vlasništvu županije, drastično poskupljuje od 1. srpnja. Cijene rastu u prosjeku za tridesetak posto.

Na taj nepopularan potez, kažu za Danicu, prisiljeni su jer cijene nisu mijenjali od kraja 2022. godine.

Početkom godine mediji su izvijestili o drastičnom poskupljenju smještaja, čak do 50 posto, u nekim domovima u vlasništvu županija. U Šibeniku se tada jedan korisnik požalio da mu je cijena smještaja narasla s 400 na 600 eura, a jedna korisnica kazala da umjesto dotadašnjih 600 mora plaćati 750 eura.

Početkom godine poskupjeli su domovi i u vlasništvu Osječko-baranjske županije, 50 do 100 eura u prosjeku. U svim slučajevima obrazloženja su ista – poskupljenja su neminovna zbog naraslih troškova, u prvom redu rasta cijena hrane i energenata. U većini privatnih domova cijene su često još i veće. Ostali su u vlasništvu gradova i županija, a tri su u vlasništvu države.

Cijenu određuje stupanj usluge

Cijenu u domovima za starije određuje vrsta smještaja, opremljenost i razina usluge. Nije isto radi li se o jednokrevetnoj ili višekrevetnoj sobi, s balkonom ili bez, sa zasebnim ili zajedničkim zahodom i kupaonicom… Na osnovnu cijenu smještaja idu i dodaci ovisno o stupnju usluge. Ukupno su četiri stupnja.

Prvi stupanj

Prvi stupanj odnosi se na korisnike koji su pokretni i samostalno obavljaju sve svoje potrebe.

Drugi stupanj

Drugi stupanj usluge ili njege pruža se korisnicima koji dio potreba obavljaju samostalno, a dijelom im je potrebna pripomoć.

Treći stupanj

Treći stupanj usluge osnosi se na korisnike kojima je za sve potrebe potrebna pomoć druge osobe.

Četvrti stupanj

Četvrti stupanj usluge je za korisnike kojima je zbog Alzheimerove demencije i drugih oblika demencije potrebna i pomoć i nadzor druge osobe.

Cijene po gradovima

Provjerili smo u cjenicima dostupnima na mrežnim stranicama, kakve su cijene smještaja u domovima u četiri velika i nekioliko manjih gradova u Hrvatskoj. Ne navodimo nazive domova, već samo cijene usluga uz napomenu da nije rječ o privatnim domovima.

Zagreb

U Zagrebu su zbog subvencija cijene smještaja četrdesetak posto niže od ekonomskih. Za prvi stupanj usluge u jednokrevetnoj sobi kreću se u rasponu od 325 do 448 eura, u dvokrevetnoj sobi o 411 eura, a u trokrevetnoj sobi do 335 eura. Za drugi stupanj usluge cijene su sedamdesetak eura više, za treći stupanj 90 do 120 eura više, dok su za četvrti stupanj njege, s obzirom na zahtjevnost usluge, cijene od 930 do 995 eura mjesečno.

Osijek

U Osijeku su cijene smještaja u rasponu do 325 eura za dvokrevetnu sobu bez balkona u prizemlju do 569 eura u apartmanu za jednu osobu.

Split

U Splitu se cijene smještaja od najjeftinijeg u iznosu od 336 eura (trokrevetna soba sa zahodom) do 638 eura za jednokrevetnu sobu s WC-om. Na osnovne cijene smještaja plaćaju se dodaci ovisno o stupnju usluge – za 1. stupanj 40, za drugi 90, za treći 140 i za četvrti stupanj 193 eura.

Rijeka

U Rijeci smještaj košta od 400 eura u višekrevetnoj sobi do 600 eura u jednokrevetnoj sobi s tušem. Na osnovne iznose plaćaju se dodaci – za prvi stupanj njege 30 eura, za drugi 70, za treći 110 i za četvrti 135 eura.

Beli Manastir, Čakovec, Bjelovar i Ilok

U Belom Manastiru najjeftiniji je smještaj u trokrevetnoj sobi sa zajedničkom kupaonicom – 316 eura, a najskuplji u jednokrevetnoj sobi s kupaonicom i balkonom – 397 eura.

U Čakovcu je, prema važećem cjeniku, smještaj u domu od 497 eura mjesečno (dvokrevetna soba bez balkona za korsnika 1. stupnja usluge) pa do 764 eura mjesečno za nepokretne osobe u jednokrevetnoj sobi s balkonom. Apartmani za pokretne osobe s balkonom su između 600 eura i 707 eura

U Bjelovaru su cijene u rasponu od 520 eura za dvokrevetnu sobu bez balkona (1. stupanj njege) do 740 eura za jednokrevetnu sobu s balkonom i drugi stupanj njege.

U Iloku je smještaj starijh i nemoćnih u rasponu cijena od 370 eura za trokrevetnu sobu i 1. stupanj usluge do 565 eura za jednokrevetnu sobu i najviši stupanj njege.

Glina, Đakovo, Dubrovnik i Pula

Smještaj u Glini u rasponu je mjesečnih cijena od 520 eura (trokrevetna soba, 1. stupanj njege) do 950 eura (jednokrevetna soba, 4. stupanj njege).

U Đakovu smještaj se plaća u rasponu od 443 eura mjesečno (dvokrevetna soba s balkonom) do 626 eura u novom stacionaru. Na te cijene plaćaju se dodaci u iznosima od 40 eura za drugi stupanj njege, 160 eura za treći stupanj te 320 eura za pružanje usluga potpuno funkcionalno ovisnom korisniku u stacionaru.

U Dubrovniku je smještaj od 506 eura za pokretnu osobu u trokrevetnoj sobi do 822 eura za nepokretnu osobu u velikoj jednokrevetnoj sobi.

U Puli korisnici plaćaju smještaj od 453 eura za dvokrevtnu sobu i prvi stupanj njege preko 680 eura za jednokrevetnu sobu sa sanitarnim čvorom i tušem za treći stupanj njege pa do 963 eura za osobe s Alzehimerovom demencijom i drugim demencijama u jednokrevetnoj sobi.

Niz dodatnih usluga koje se posebno plaćaju

Svi domovi uz osnovne usluge nude niz dodatnih usluga koje se posebno plaćaju – od dodataka za dijetalnu i dijabetičku prehranu i serviranja obroka u sobi teško pokretnim korisnicima preko usluga prijevoza s pratnjom ili bez pratnje, zatim korštenja hladnjaka, perilice rublja ili klima uređaja, usluga šišanja, a u nekim domovima i organiziranih tečajeva (ples, joga, gimnastika i sl.) i kreativnih radionica.

Uzmemo li kao uzorak dvokrevetnu sobu za korisnika njege prvog stupnja, dakle onoga koji je pokretan i sam se brine o sebi, lista spomenutih domova s obzirom na cijene od najniže do najviše izgleda ovako:

1. Osijek 325 eura

2. Split 391 euro

3. Ilok 400 eura

4. Zagreb 411 eura

5. Beli Manastir 415 eura

6. Đakovo 443 eura

7. Pula 453 eura

8. Rijeka 480 eura

9. Čakovec 497 eura

10. Bjelovar 520 eura

11. Glina 540 eura

12. Dubrovnik 560 eura

