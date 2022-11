Uhićen je ruski regrut koji se suočio sa zapovjednikom zbog nedostatka opreme i loše obuke u jednom od centara za obuku u blizini Moskve.

U videu koji je postao viralan skupina regruta okužila je jednog od zapovjednika, a jedan od njih, koji je tvrdio da govori u ime svih, nekoliko je minuta vikao na zapovjednika te ga je na kraju udario u prsa.

https://www.index.hr/vijesti/clanak/uhicen-ruski-vojnik-koji-se-zalio-na-losu-obuku-prijeti-mu-15-godina-zatvora/2412565.aspx?index_ref=naslovnica_vijesti_najnovije_d&fbclid=IwAR2spL6BPX2yhOm7VuMgHZqCo-5tMo7evhwUJn_DivjWWyB-O-s0MrXOios

Muškarac je identificiran kao Aleksandar Leškov, a njegov odvjetnik Anri Ciskarišvili potvrdio je za Telegram kanal Pravozashchita (“Ljudska prava”) da je optužen za nasilje nad nadređenim tijekom mobilizacije te da mu prijeti do 15 godina zatvora, prenosi Index.

Continuation of the story with mobilised soldiers from the Moscow region aggressively talking to the officer about their lack of proper equipment and treatment.



Filmed up close, the insults by the soldier were followed by punching the officer in the chest, and more insults. pic.twitter.com/Sgc6nrppPV