Ukrajinski profesor o Putinovom govoru: Rusi se boje samo jednog

Podijeli :

Credit Valery SHARIFULIN / SPUTNIK / AFP

Profesor na kijevskom Institutu za međunarodne odnose, Maksim Kamenjecki, gostovao je u Novom danu gdje je komentirao posjet američkog predsjednika Joea Bidena Ukrajini, ali i najavljeni veliki govor Putina pred ruskim parlamentom.

Kamenjecki kaže kako su u Ukrajini reakcije na posjet Bidena pozitivne. “Bez obzira što nije bilo očekivano, to je bila jedna poruka da nas SAD podržava i to bih usporedio s 1963. kad je američki predsjednik Kennedy došao u Berlin za vrijeme krize i rekao “Ich bin ein Berliner” i na taj im način dao do znanja da je uz njih. Biden je došao bez pratnje američke vojske. Ne znam ima li to veze s isporukom oružja, ali psihološki efekt bio je velik”, rekao je.

“Mislim da je rizik bio vrlo velik jer put koji je morao napraviti vlakom od zapadne granice je rizičan inače. Znamo da su Amerikanci upozorili Ruse na dolazak, ali bez obzira na to digli su u zrak zrakoplov Bodež u vrijeme sastanka Bidena i Zelenskog“, dodao je.

Kaže da Rusi kompletnu situaciju predstavljaju svom stanovništvu da Rusija vodi rat protiv 54 zemlje koje isporučuju oružje Ukrajini. “Ljudi koji ne odgovaraju za svoje riječi govore da su ga mogli ubiti, ali da su ga ipak pustili. To je stvar za unutarnju rusku potrebu. Rusi su shvatili da nema odustajanja Zapada od podrške Ukrajini, ali za svoje unutarnje stvari koriste te teze o ubojstvu jer su ogorčeni što oni nisu ušli u Kijev nego Amerikanci”, kaže Kamenjecki.

Čeka se važno Putinovo obraćanje, Kremlj otkrio o čemu će govoriti Kako je izgledala tajna operacija Bidenova posjeta Kijevu? Rusi su znali

Što se tiče današnjeg govora Putina, kaže da se on može okretati samo u jednom svijetu. “On je loš političar jer se ne može pomaknuti kada shvati da je pogriješio. On je prekršio Ustav Rusije jer nije održao taj govor u 2022. Sad će on predstavljati svom stanovništvu nekakve pobjede Rusije poput zauzimanja Soledara. Generalno, neće biti nekih promjena. Rusi se sada boje da on ne najavi neku novu mobilizaciju, ali povratka u nazad nema”, rekao je.

“Ruska vojska od ljeta nije zauzela Bahmut i to pokazuje razinu njihove mogućnosti. Nešto su zauzeli, ali to su male pobjede u odnosu što su zacrtali, a to je zaposjedanje cijelog Luganska i Donjecka”, dodao je.

“Rusija bi bila sretna da se rat zaustavi na trenutnoj bojišnici jer ima kopneni koridor do Krima, ali je pod vatrenom paljbom. Rusija je uspjela srušiti naše gospodarstvo i to je sve što su uspjeli postići od svih ciljeva prvog govora Putina. Mi želimo kompletnu kontrolu nad našim teritorijem, a Rusija je uvela pet naših oblasti u svoj Ustav. Zasada nikakvog rješenja gleda pregovora ne vidim”, smatra Kamenjecki.

“Moramo poći od činjenice da je Rusija pet puta veća od Ukrajine, ali ipak ratuju vojnici gdje Ukrajina također stoji lošije. No pitanje je i pravednosti, mi pokušavamo obraniti svoju državu, na nas je agresor izvršio napad. Postoji više primjera u 20. stoljeću kako je slabija država mogla dobiti rat. No sve više Rusa će shvatiti da su prevareni, ali pitanje je kako će to brzo biti. Ključ promjena nalazi se u Rusiji”, zaključio je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Ispod ove cifre ne ide: Ovo je 15 najjeftinijih novih automobila u Hrvatskoj Veliki povratak zime: Za vikend naglo zahlađenje i snijeg! Veliki uspjeh hrvatskih liječnika, radiokirurškim zahvatima uništavaju rak