Kako je izgledala tajna operacija Bidenova posjeta Kijevu? Rusi su znali

Podijeli :

Evan Vucci/Pool via REUTERS

Možda najpoznatiji čovjek na svijetu, američki predsjednik Joe Biden, u ponedjeljak je nenajavljenim posjetom Ukrajini iznenadio svjetske medije i washingtonske kuloare.

Biden je izgledao smiren kad se pojavio u Kijevu. Ali su za ostvarenje toga putovanja bile potrebne prave vojne, diplomatske i medijske vratolomije. Kako su zapravo putovali, još je tajna, javlja HRT.

Velik broj europskih dužnosnika doputovao je u Kijev iz Poljske vlakom, ali općenito se nije smatralo vjerojatnim da bi jedan američki predsjednik, s pomoćnikom sa šiframa za nuklearno oružje, proveo sate u vlaku. Putovanje zrakoplovom isto tako može biti komplicirano s obzirom na svakodnevne zračne bitke i raketne napade u Ukrajini.

Nije poznato jesu li američke snage, zračne ili kopnene, ušle u Ukrajinu kako bi ga štitile ili je ukrajinska vojska, koja usko surađuje s američkim kolegama, osiguravala teren.

Rusi su znali

No Bijela kuća objavila je da je bio uspostavljen direktan kontakt s Moskvom prije samog Bidenova dolaska, navodno u obliku strogog upozorenja.

“Obavijestili smo Ruse da će predsjednik Biden doputovati u Kijev. To smo učinili nekoliko sati prije njegova polaska kako ne bi došlo do sukoba”, rekao je savjetnik za nacionalnu sigurnost Jake Sullivan. “Zbog osjetljive prirode te komunikacije, neću ulaziti u to kako su odgovorili ni kakva je točno bila priroda poruke”, dodao je.

Bijela kuća prenijela je da će sve pojedinosti biti objavljene poslije.

Ovo je bio “povijesni posjet, nezapamćen u suvremeno doba”, posjet zemlji u ratu u kojoj nema američkih snaga, rekao je Sullivan, koji je bio u Bidenovoj pratnji.

Biden je otputovao iz Kijeva u jednako tajnovitim okolnostima, prema izjavi novinara koji je bio u njegovoj pratnji umjesto novinarske ekipe koja ga obično prati.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram