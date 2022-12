Ukrajinski projektil pao na Bjelorusiju

Bjeloruska državna novinska agencija BeITA izvijestila je da je ukrajinski protuzračni projektil S-300 pao u četvrtak na teritorij Bjelorusije tijekom jednog od najvećih ruskih raketnih napada na Ukrajinu od početka rata.

Bjelorusko ministarstvo obrane objavilo je da je ukrajinski projektil oborila bjeloruska protuzračna obrana, ali te informacije zasad nije moguće neovisno potvrditi.

Incident se dogodio između 10 i 11 sati, u vrijeme kada je Rusija ispaljivala desetke raketa na Ukrajinu.

BelTA je izvijestila da je projektil koji je pao u Bjelorusiji došao s ukrajinskog teritorija. Objavila je fotografiju na kojoj su, kako tvrdi, prikazani dijelovi projektila S-300 na praznom poljoprivrednom zemljištu.

BelTA je dodala da nema informacija o žrtvama.

S-300 je protuzračni projektil iz sovjetske ere koji koriste i Rusija i Ukrajina. Projektil S-300 pao je u studenom na poljski teritorij. Vjeruje se da ga je ispalila ukrajinska protuzračna obrana.

Kijev koristi taj sustav za presretanje ruskih projektila, a Rusija ga koristi za napade na kopnene mete, što bi po vojnim analitičarima mogao biti znak da joj se zalihe raketa smanjuju.

Bjelorusija je dopustila Moskvi da koristi njezin teritorij za pokretanje invazije na Ukrajinu u veljači, ali inzistira da ne sudjeluje u ratu i da niti neće.

#Belarus Officially confirmed: this morning, a S-300 complex missile fell down in Belarus. Lukashenka instructed to create a group of specialists to investigate the incident. There are no casualties.



Propaganda immediately blamed Ukrainians for this. pic.twitter.com/stAAFeCKDc