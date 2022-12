Podijeli :

Izvor: Denis Kapetanovic/PIXSELL

Nakon gotovo dvije godine stanke, izazvane prvo optužbama za primanje mita na račun trojice osječkih sudaca, pa potom bijegom Zorana Mamića u BiH, gdje se pridružio ranije odbjeglom bratu Zdravku, zakazano je ročište u aferi "Dinamo 2", na Županijskom sudu u Osijeku, piše u četvrtak Večernji list.

Suđenje za izvlačenje najmanje 144 milijuna kuna iz hrvatskog nogometnog prvaka, u sklopu zločinačkog udruženja na čelu sa Zdravkom Mamićem, počinje ispočetka 16. siječnja. Niti jedan brat Mamić, pak, neće stati pred suca Davora Mitrovića. Kako je pravosuđe Bosne i Hercegovine, i nakon niza zahtjeva hrvatske strane, odbilo izručenje Zdravka i Zorana Mamića, obojici će se suditi u odsutnosti.

Na optuženičkoj će klupi sjediti i Zdravkov sin Mario Mamić, zatim Damir Vrbanović, Nikky Arthur Vuksan, Igor Krota i Sandro Stipančić. Svu sedmoricu tereti se za zločinačko udruženje pa ovaj sudski postupak zadaje puno više brige braći Mamić od onpg prvog jer im prijeti i veća kazna. Riječ je o optužbama za izvlačenje novca preko offshore tvrtki registriranih u inozemstvu, a optužnicom su obuhvaćeni transferi desetak nogometaša.

Trebalo je čak osam puta zakazati ročište prije nego što je počelo drugo suđenje braći Mamić za izvlačenje novca iz Dinama. Prva rasprava održana je 3. ožujka prošle godine, a nije se tada ni slutilo kako će biti – i posljednja do danas. Zadnji je put rasprava zakazana za 21. travnja lani, no odgođena je jer je dva dana prije Zoran Mamić obznanio kako se nalazi u BiH te se iz nje ne planira vraćati u skorijoj budućnosti. Na jedinoj do sada održanoj raspravi samo je pročitana optužnica, a to je trajalo čak dva sata i 13 minuta. Optuženici su redom porekli krivnju.

Slično će biti i za dva tjedna. Kako doznaje Večernji list, predviđeno je čitanje optužnice i izjašnjavanje o krivnji, dok svjedoci za taj dan nisu pozvani. Nakon toga, sljedeća ročišta zakazana su za 30. i 31. siječnja.

Na popisu svjedoka bivši i sadašnji Vatreni

Što se svjedoka tiče, na popisu ih je ukupno 180, a među njima i niz nogometaša pa tako ponovno Luka Modrić i Dejan Lovren, koji su svjedočili i u predmetu “Mamić 1”, ali i Mario Mandžukić, Vedran Ćorluka, Eduardo da Silva, Mateo Kovačić, Igor Bišćan, Josip Šimunić, Dražen Ladić… Naravno, ne mora ih se sve ispitati na sudu, može se pročitati iskaz koji su u istrazi dali USKOK-u, piše novinarka Večernjeg lista Suzana Lepan Štefančić.

